Salut administra la vacuna de Moderna a Guàrdies Civils i Policies Nacionals

La vacunació massiva als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya ha començat. En aquest cas, la vacuna que se'ls inocularà serà la de Moderna. Salut reserva aquest vaccí per a ús hospitalari, principalment per immunitzar el personal sanitari (79,5% ja té la pauta completa) i a pacients amb malalties greus, també majoritàriament ja immunitzats.



La vacunació es durà a terme en 4 punts, un per cada província. A Barcelona, a la comissaria de Policia Nacional a la Zona Franca. A Lleida, Girona i Tarragona, a la Comandància de la Guàrdia Civil. S'han establert 4 torns de vacunació: a les 9 del matí, a les 11, a 15:30 i a les 17 de la tarda. S'organitzen trucant a les brigades i els torns s'organitzen segons l'ordre alfabètic.



D'aquesta manera ha complert la Generalitat l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que considerava discriminatori el fet que un 80% dels Mossos d'Esquadra estigues vacunat i en canvi, només un 10% de Policia Nacional i Guàrdies Civils ho estiguessin. Fins dijous es calcula que es vacunaran 4.500 agents.

La polèmica Les xifres de vacunació que consten a l'informe facilitat per Salut, indica que a 24 de març s'havien vacunat el 77% dels mossos, el 68,9% dels agents de les policies locals i el 77,9% dels de la Guàrdia Urbana de Barcelona. En canvi, els efectius de la Policia Nacional vaccinats eren el 3,6% i els de la Guàrdia Civil el 2,8%. El 22 d'abril, els percentatges eren del 80,3%, el 71,2%, el 79,1%, el 9,9% i el 6,3%, respectivament. El dimarts passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va marcar un termini màxim de 10 dies per a reprendre la vacunació contra la Covid-19 a policies i guàrdies civils i arribar a "la mateixa proporció" d'agents vacunats que en el cos de Mossos d'Esquadra. Ho va fer en estimar les mesures cautelars que van reclamar els sindicats Jupol i Jucil perquè la Conselleria de Salut inclogués als agents de Guàrdia Civil i Policia Nacional espanyola en el pla de vacunació. La Sala Contenciosa també va ordenar que la Conselleria de Salut li enviï un informe sobre el compliment d'aquesta mesura.

La Generalitat nega "cap discriminació" La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha negat "discriminació" en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. En la roda de premsa dels dimarts a Palau va recordar que va ser el Ministeri de Sanitat qui va aturar la vacunació amb AstraZeneca a col·lectius essencials –com els cossos de seguretat- perquè es va decidir que només pertocava a persones d'entre 60 i 69 anys. En aquest sentit, veu una "contradicció" entre l'ordre del tribunal i els criteris de vacunació de l'Estat. També ha destacat que hi ha menys policies nacionals i guàrdies civils vaccinats perquè la campanya de vacunació en aquests dos cossos va començar més tard que en Mossos, ja que en un principi no es tenia les seves dades.