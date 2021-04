Es redueix la pressió hospitalària a Catalunya

Els indicadors epidèmics assenyalen avui un estancament de l'epidèmia. Amb el virus contingut i un descens en els pacients amb Covid-19 que arriben als hospitals, la vacunació avança i podem començar a veure una mica la llum al final del túnel.





Segons les dades actualitzades aquest divendres pel Departament de Salut, el nombre de malalts de Covid-19 hospitalitzats avui és de 1.585, un total de 31 menys en ahir, dels quals hi ha 489 greus a les UCI, nou menys que la vigília.



La velocitat de propagació del virus (Rt) s'ha estabilitzat en 1,04, igual que ahir, cosa que indica que cada 100 infectats contagien una mitjana de 104 persones.

Dades covid-19: 30/04/2021





El risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, se situa en 291 punts, un menys que el dia abans, i la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) baixa lleugerament a 279 casos, dos menys que el dia anterior.



El nombre de morts per Covid-19 a Catalunya des de l'inici de la pandèmia és de 21.859, dels quals 19 han estat notificats en les últimes 24 hores, mentre que en els últims 7 dies han mort a la comunitat 92 persones per la infecció, una mitjana de 13 al dia, en un progressiu, però lent descens que ha aconseguit baixar de 100 morts setmanals, cosa que no ocorria des de la primera setmana d'octubre.

Comarques amb més risc Sobre la situació per comarques les que tenen un major EPG són: Solsonès 1.306 punts

Vall d'Aran (950)

Noguera (798)

Pla d'Urgell (668)

Terra Alta (635)

Pallars Sobirà (633)

Anoia (615)

Ciutats amb més risc de rebrot Per ciutats de més de 20.000 habitants, les que tenen un EPG més gran són: Vilafant (1.288)

Balaguer (1.002)

Canet de Mar (916)

Santa Perpètua de Mogoda (887)

Mollerussa (873)

Olesa de Montserrat (750)

Olot (740)

Rubí (725)

Sant Adrià de Besòs (719)

Canovelles (706)

Mollet del Vallès (671)

Puigcerdà (606)