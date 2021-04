Aquesta setmana, l'Obrim fil s'endinsa en el món de la vida després de la mort i dels fenòmens paranormals. Es pregunta si existeixen els fantasmes, si ens podem comunicar amb els esperits del més enllà i si es pot tornar de la mort. La cantant i actriu Gisela Lladó explica la seva recerca personal per buscar respostes a totes aquestes preguntes i, per primera vegada, explica vivència que mai havia contat en públic, com les visions que va tenir amb alguns membres de la seva família quan era petita.

A més, la Rosa Collelldevall, coneguda com a la Dama Blanca, una vident i sanadora espiritual amb dècades d'experiència detalla com acompanya les persones en el seu darrer trajecte cap a la mort quan estan a punt de deixar aquest món. També va percebre presències al voltant de la Judit Mascó, i les va descriure amb detall. La model va reconèixer la descripció i el nom que en va fer la Dama Blanca: es tractava de la seva àvia Antònia. La Rosa Collelldevall va fer un resum de quina tasca fa amb les persones que estan a punt de traspassar.

Un dels moments més impactants del programa va ser el reportatge que l'equip del programa va anar a fer a edifici "encantat" a l'Alt Empordà. Amb els membres del grup de 'caçafantasmes' "Frecuencia paranormal", l'equip de l'Obrim fil i la tiktoker Nadine Romero van anar a passar la nit a aquesta edificació abandonada per esbrinar les presències que s'hi amaguen.

A més, al programa va venir la investigadora de fenòmens paranormals Laura Falcó Lara, que va explicar amb detall algunes de les investigacions que ha dut a terme en la recerca d'entitats espirituals que ocupen llocs i cases i s'hi resisteixen a marxar. No només això, sinó que va portar alguns dels aparells que fa servir per detectar aquesta mena de presències incorpòries de persones que van morir fa temps.

Per tancar el programa, l'assessora d'empreses i vident Núria Fernández, que va néixer amb el do de comunicar-se amb els morts, va explicar una de les facetes més habituals de la seva feina: com neteja les cases que els propietaris volen vendre i no aconsegueixen perquè algun esperit s'hi resisteix a marxar i s'hi posa fort perquè no vol que la propietat canviï de mans.