A lo largo de los siglos fueron muchas las embarcaciones que atravesaron el estrecho de Gibraltar. Ya fuese en una dirección o en otra, el contraste entre el hostil Atlántico y la balsa de aceite que era el Mediterráneo provocaba que la mayoría afrontase las travesías en el mar de manera muy diferente en un lado y en el otro. A comienzos del siglo XX, con la tecnología marítima ya bastante avanzada, navegar por el Mediterráneo se había convertido en un juego de niños.

Una de estas embarcaciones fue el trasatlántico italiano SS Sirio, que zarpó de Génova el 2 de agosto de 1906 con destino a Brasil, Uruguay y Argentina. Su capitán Giussepe Piccone, trazó el inicio de la ruta bordeando la costa azul francesa para después hacer escala en Barcelona y continuar bordeando la costa española hasta Gibraltar. Nunca llegó al estrecho.



El 4 de agosto de ese mismo año el SS Sirio realizaba su aproximación final al estrecho. La última maniobra que debía realizar para adentrarse en el Mar de Alborán tenía lugar en el Cabo de Palos, un ligero cambio de rumbo que le permitiese seguir bordeando la línea de costa en dirección sur-oeste. A su llegada a este lugar los dos faros de la localidad (uno situado en el propio cabo y otro en las Islas Hormigas, a cuatro kilómetros mar adentro) le recibieron indicándole la peligrosidad del relieve marino circundante. Piccone decidió pasar entre ellos. Esa sería su última decisión como capitán.

Lo que Piccone ignoraba, o simplemente no recordó en aquella ocasión, es que el lecho marino de Cabo de Palos era tremendamente hostil para las embarcaciones de gran eslora. “El Cabo de Palos es la punta de la Cordillera Bética que se sumerge debajo del agua, lo que nos deja un reguero de agujas rocosas, como un diente de sierra, que va sumergiéndose poco a poco en el agua” nos dice Miguel Ángel García Gallego , director del Centro de Visitantes de Cabo de Palos. “En otro tiempo todas las agujas rocosas que hoy están sumergidas estaban fuera del agua, algunas de ellas siguen estando a apenas 3 o 4 metros de la superficie”-añade García Gallego. Fue en una de estas agujas donde el SS Sirio rasgo su casco provocando su hundimiento.

Sin embargo, el SS Sirio no fue, ni mucho menos, la primera embarcación en subestimar el relieve oceánico de Cabo de Palos. Tal y como atestiguan 2 pecios datados del siglo VII a.C . descubiertos en 1988 y 1994 en los entornos marítimos de Mazarrón, los fenicios fueron los primeros en llegar a estas tierras. “Venían por la zona para la recolecta de coral y de lacras, que utilizaban tanto para hacer el color púrpura como para hilo dorado, distintivos de la realeza de la época” nos cuenta Sergio González , gerente de servicios turísticos de la localidad.



¡Moros en la costa!



A pesar del origen milenario del nombre no fue hasta 1578 cuando se construyó sobre el cabo la primera edificación permanente que, de algún modo, perdura hasta nuestros días. Fue la torre vigía de San Antonio, de planta hexagonal, que fue edificada para proteger a las poblaciones cercanas de los constantes ataques de piratas berberiscos que por aquella época asolaban la costa levantina. Esta estructura acabaría formando parte de un sistema de torres vigía que se extendería por toda la costa y su función, además e claramente ofensiva, era de refugio. En caso de ataque las poblaciones cercanas debían correr a cobijarse tras los muros, donde una reducida guarnición defendería al pueblo a golpe de mosquete.

Sin embargo, con el tiempo la torre fue cayendo en desuso hasta su posterior desocupación, por lo que en 1862 se le decidió buscar un nuevo uso. Utilizando los propios sillares de la torre y conservando la fuerte cimentación realizada por el anterior arquitecto se erigió el actual faro de la localidad. Con 51 metros de altura (81 desde el nivel del mar), esta gigantesca mole cuenta con 269 escalones hasta alcanzar su linterna. Una potente fuente de luz que, no obstante, no siempre ha sido suficiente para evitar los naufragios.