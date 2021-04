S'inicia la vacunació massiva de 6.000 persones a Fira Barcelona

La Fira de Barcelona comença aquest divendres la vacunació massiva de 6.000 persones. Després de la prova pilot d'aquesta setmana, l'espai està preparat per inocular 6.000 dosis de Pfizer a persones d'entre 70 i 79 anys. A més, està previst que continuï la vacunació massiva la setmana següent.

Capacitat per a vacunar a 120.000 persones en una setmana

Fira de Barcelona es va estrenar aquest dilluns com l'espai de vacunació contra la Covid-19 més gran de Catalunya. Amb una capacitat per a vacunar a 120.000 persones en una setmana, és un dels grans espais de vacunació que la Conselleria de Salut ha habilitat per a evitar la congestió dels centres d'atenció primària (CAP) i fer arribar a totes parts el pla de vacunació.

La prova pilot va arrencar immunitzant amb AstraZeneca unes mil persones d'entre 60 i 69 anys. La consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han assegurat que la campanya avança "a bon ritme" i que la ciutat "està preparada" per afrontar una vacunació "massiva".