A partir de dilluns que ve començarà la vacunació massiva als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. En aquest cas, la vacuna que se'ls inocularà serà la de Moderna i es farà a la Comissaria de la Policia Nacional de Zona Franca. Els sindicats principals d'aquests dos cossos celebren la notícia i aplaudeixen públicament el suport i les idees polítiques de Vox i Ciutadans sobre la qüestió.

Recentment, el sindicat Jucil Nacional ha carregat, més enllà de la consellera Alba Vergés i el Govern, contra el Secretari General de Salut, Josep Maria Argimon: "La discriminació queda patent quan és el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya a qui obliga per sentència ferma a la Generalitat a vacunar policies nacionals i guàrdies civils".

El dimarts passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va marcar un termini màxim de 10 dies per a reprendre la vacunació contra la Covid-19 a policies i guàrdies civils i arribar a "la mateixa proporció" d'agents vacunats que en el cos de Mossos d'Esquadra.

Les xifres de vacunació que consten a l'informe facilitat per Salut, indica que a 24 de març s'havien vacunat el 77% dels mossos, el 68,9% dels agents de les policies locals i el 77,9% dels de la Guàrdia Urbana de Barcelona. En canvi, els efectius de la Policia Nacional vaccinats eren el 3,6% i els de la Guàrdia Civil el 2,8% . El 22 d'abril, els percentatges eren del 80,3%, el 71,2%, el 79,1%, el 9,9% i el 6,3%, respectivament.

També ha destacat que, de moment, hi ha menys policies nacionals i guàrdies civils vaccinats perquè la campanya de vacunació en aquests dos cossos va començar més tard que en Mossos, ja que en un principi no es tenia les seves dades.

Argimon: "M'importa un rave si és mosso o guàrdia civil"

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que el departament complirà l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però ha negat les acusacions de discriminació amb un to d'indignació. Ha subratllat que es dona "cura" i "assistència" a tothom per igual."Ni per raons d'edat, ni de gènere, ni de creença, ni de res, ens és igual quina professió tenen", ha afirmat.

Argimon ha avisat que si s'ha de complir aquest requeriment en els pròxims 10 dies es veuran obligats a endarrerir vacunacions de "gent de 70 anys". El secretari de Salut ha lamentat que s'ha "polititzat" el tema i hagi arribat a la justícia: "Prou complicat és tot això perquè ara ens hàgim d'adaptar també a criteris judicials".