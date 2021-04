El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat 10 dies al Departament de Salut perquè la taxa de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils que presten servei a Catalunya assoleixi la que tenen els mossos. El TSJC accepta així la mesura cautelar sol·licitada pel sindicat JUPOL i l'associació JUICIL, que denunciaven que no s'estava vacunant els agents dels dos cossos.

En la resolució, el TSJC insta Salut que "sense cap excusa garanteixi d'immediat i sense dilacions la vacunació contra la covid" als cossos de seguretat estatal. Considera "eloqüents" les xifres de vacunació que consten a l'informe facilitat per Salut, on s'indica que a 24 de març s'havien vacunat el 77% dels mossos, el 68,9% dels agents de les policies locals i el 77,9% dels de la Guàrdia Urbana de Barcelona. En canvi, els efectius de la Policia Nacional vaccinats eren el 3,6% i els de la Guàrdia Civil el 2,8%. El 22 d'abril, els percentatges eren del 80,3%, el 71,2%, el 79,1%, el 9,9% i el 6,3%, respectivament.

A l'espera que s'analitzi el fons de la qüestió, defensa acceptar la mesura cautelar pel risc que suposaria esperar a la fi del procés i considera que hi ha "una aparença de discriminació en perjudici dels funcionaris del CNP i de la GC". Salut haurà d'informar el tribunal sobre l'execució de la mesura passats dos dies del termini de deu per vacunar.

També ha destacat que, de moment, hi ha menys policies nacionals i guàrdies civils vaccinats perquè la campanya de vacunació en aquests dos cossos va començar més tard que en Mossos, ja que en un principi no es tenia les seves dades.

Argimon: "M'importa un rave si és mosso o guàrdia civil"

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que el departament complirà l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però ha negat les acusacions de discriminació amb un to d'indignació. Ha subratllat que es dona "cura" i "assistència" a tothom per igual."Ni per raons d'edat, ni de gènere, ni de creença, ni de res, ens és igual quina professió tenen", ha afirmat.

"�� Argimon nega cap discrimanació en el procés de vacunació:



"M'importa un rave la professió que tinguin. Nosaltres no discriminem mai per qüestions d'edat ni gènere, ni per res. Ens és igual si és un Mosso o un Guàrdia Civil".

Argimon ha avisat que si s'ha de complir aquest requeriment en els pròxims 10 dies es veuran obligats a endarrerir vacunacions de "gent de 70 anys". El secretari de Salut ha lamentat que s'ha "polititzat" el tema i hagi arribat a la justícia: "Prou complicat és tot això perquè ara ens hàgim d'adaptar també a criteris judicials".