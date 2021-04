A causa de la pandèmia i les restriccions sanitàries, l'any passat no es va poder celebrar de manera presencial. Seguint l'estrella de l'edició anterior, 080 Barcelona Fashion adopta el mateix format, per la qual cosa el públic podrà seguir l'emissió de tots els continguts a través de la web: Barcelona Fashion

El públic no sols podrà seguir en directe les diferents presentacions de les col·leccions, que tindran una durada de mitja hora cadascuna, sinó que podrà accedir a continguts audiovisuals en els quals els dissenyadors presentaran les seves creacions. Es poden trobar les diferents col·leccions dels dissenyadors i marques, així com els Designers Talks, entrevistes on els dissenyadors presenten la seva col·lecció i fonts d'inspiració.

“The magic of backstage, where everything happens. Behind each fashion show film there are hours of teamwork so that everything comes out perfectly. Stay tuned because soon you will be able to see them all!⁠ pic.twitter.com/RQMp0uxASm“