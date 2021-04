Les negociacions entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya es traslladen aquest dimarts a la presó de Lledoners. El mateix vicepresident i coordinador d’ERC, Pere Aragonès, entoma ell mateix les negociacions i s’entrevistarà amb el secretari general de JxCAT, Jordi Sànchez. Els republicans mantenen la pressió per intentar tancar un acord abans de l’1 de maig. Si no, exploraran vies alternatives tal i com el mateix Aragonès ha advertit aquest mateix cap de setmana.

01.04 min Cimera negociadora d'ERC i Junts a Lledoners | Laura Herrero

Aragonès estarà acompanyat pel president d'ERC, Oriol Junqueras, que també està pres a Lledoners, i per Josep Maria Jové, un dels membres de l'equip negociador dels republicans. Al costat de Sànchez, estaran Elsa Artadi i Josep Rius, dos dels negociadors de JxCat, segons han confirmat fonts de totes dues formacions.

Nova estructura de Govern Una de les carteres que l’equip republicà porta el braç en la reunió de Lledoners és la de la nova estructura de Govern. Malgrat tot, encara manquen altres aspectes per tancar com el paper que ha de tenir el Consell per la República i la coordinació de l’estratègia independentista, que s’han convertit en els principals esculls. La formació de Carles Puigdemont insisteix en la necessitat de confrontar l’executiu espanyol mentre els republicans aposten per una postura més conciliadora. “��️ Pere Aragonès es trasllada aquest dimarts a #Lledoners per discutir, cara a cara, amb Jordi Sànchez l'estructura del nou Govern.



