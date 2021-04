Crim masclista a la Bisbal del Penedès

Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir ahir un home de 37 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi.

“Detenim un home per matar la seva parella a la Bisbal del Penedès. El presumpte autor dels fets va cremar la víctima, que va morir ahir a l’hospital https://t.co/04E7j32tbV pic.twitter.com/vJgYQQ8K3e“ — Mossos (@mossos) April 27, 2021

Els fets es van produir sobre les cinc de la tarda. Els mossos van ser requerits per adreçar-se a un domicili del carrer Foix, a la urbanització de Can Gordei, on una dona havia patit lesions per cremades. En arribar, els agents van localitzar la víctima, una dona de 50 anys, i la seva parella a casa. El detingut va ser traslladat a l'Hospital del Vendrell per cremades menys greus.

En arribar al lloc, els agents van localitzar la víctima, una dona de 50 anys, i la seva parella a la casa. Ella va ser traslladada a l’hospital on va morir poques hores després. Els mossos van detenir l’home com presumpte autor de l’homicidi de la seva parella. El cas està sota secret de les actuacions.

“⚠️ Estamos recabando datos del presunto asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 50 años en la provincia de Tarragona.



�� De confirmarse, sería el octavo asesinato por violencia de género en 2021 y el número 1.086 desde 2003.#NosQueremosVivas#NiUnaMenos“ — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) April 27, 2021

Es tracta del segon crim masclista d'aquest any a Catalunya i el vuité al conjunt d'Espanya.