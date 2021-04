Fira de Barcelona s'ha estrenat aquest dilluns com l'espai de vacunació contra la covid-19 més gran de Catalunya. Amb una capacitat per a vacunar a 120.000 persones en una setmana, és un dels grans espais de vacunació que la Conselleria de Salut ha habilitat per a evitar la congestió dels centres d'atenció primària (CAP) i fer arribar a totes parts el pla de vacunació.

Fira de Barcelona





La prova pilot ha arrencat immunitzant amb AstraZeneca unes mil persones d'entre 60 i 69 anys. El cap de setmana, del 30 d'abril al 2 de maig continuarà la vacunació en aquest espai i s'inocularan unes 6.000 dosis de Pfizer a veïns de Barcelona d'entre 70 i 79 anys.



La consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han assegurat que la campanya avança "a bon ritme" i que la ciutat "està preparada" per afrontar una vacunació "massiva".

Ada Colau i Alba Vergés

El 26,3% de la població ja té posada la primera dosi de la vacuna El 10% de la població de més de 16 anys té la pauta completa de vacunació contra la covid-19. La xifra és del 8,5% en el total de la ciutadania. Pel que fa a la primera dosi, la tenen el 26,3% dels majors de 16 anys i el 22,4% del total. Impuls a la vacunació de les persones d'entre 70 i 79 anys

El 90% dels majors de 80 anys ja están vacunats També tenen ja una punxada el 90,2% dels majors de 80 anys; el 51% de les persones entre 70 i 79 anys; el 45,7% de la franja entre 66 i 69; el 65% dels treballadors essencials; el 57,5% dels ciutadans d'entre 60 i 65 anys; el 95% de les persones institucionalitzades; el 81,6% del personal de residències; el 84,8% dels treballadors d'hospitals i atenció primària; el 61,9% de la resta de personal sanitari i sociosanitari, i el 85,6% dels grans dependents. Vacunació Fira Barcelona

Espanya vol enllestir la vacunació dels majors de 80 aquesta setmana La campanya de vacunació avança a bon ritme i permetrà completar aquesta setmana la vacunació amb dues dosis per a tot el col·lectiu de més de 80 anys. Així ho ha afirmat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant l'acte de recepció de l'1,7 milions de dosis de Pfizer que ara es distribuiran entre les comunitats autònomes. S'hi sumaran 188.000 dosis de Moderna i 103.000 d'AstraZeneca. "Cada vegada anem complint fites, i ja són més les persones immunitzades amb pauta completa que el nombre de contagis notificat", ha dit la ministra.



La ministra ha reiterat el compromís del president del govern espanyol de destinar part de les dosis que arriben a tercers països. "Quan tinguem el 50% de la població vacunada comencem a mirar a altres països", ha dit, perquè "Espanya vol exercir aquest lideratge i l'exercirem", i perquè "no estarem segurs fins que tota la humanitat estigui vacunada".

L'Índia, en situació de gravetat En aquest sentit, Jeffrey Lazarus, investigador d'ISGLOBAL, ha fet èmfasi en la situació que viu l'Índia, en una entrevista al Cafè d'Idees. Assegura que el país asiàtic es troba amb unes dades molt perilloses i amb gent cada dia morint als carrers i a les seves cases sense poder respirar.



08.53 min Jeffrey Lazarus: "A l'Índia hi ha persones morint als carrers sense poder respirar"