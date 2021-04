Impuls a la vacunació de les persones d'entre 70 i 79 anys

Salut accelera la vacunació del grup d'edat de 70-79 anys, ampliant els punts de vacunació. Fins ara era l’atenció primària qui els estava vacunant, majoritàriament citant-los al CAP que tenen assignat i administrant la vacuna de Pfizer. A partir de dilluns també s'administrarà aquest vaccí a les persones de més de 70 anys als punts de vacunació poblacional que ja estan en funcionament vacunant altres franges d’edat.

Les persones de més de 70 anys poden triar dia i hora de vacunació

Ja es pot demanar dia i hora al web: vacunacovidsalut.cat Les persones de més de 70 anys poden triar dia i hora de vacunació en els punts de vacunació poblacional accedint a la web vacunacovidsalut.cat. La utilització de centres de salut i punts de vacunació poblacional permetrà accelerar la vacunació d'aquest grup d'edat que ara frega el 50% (49,9%), segons les darreres dades de vacunació del Departament de Salut. Només el 4,3% ha rebut la pauta completa. Per una altra banda, la consellera de salut, Alba Verges, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han visitat la Fira de Barcelona, el nou punt de vacunació que acull una prova pilot per a vacunar un miler de persones, amb l'objectiu de comprovar si aquest circuit massiu funciona correctament, per quan arribin 400 mil dosis a la setmana. 01.24 min Fira de Barcelona, punt de vacunació massiva | Anna Bañeres

Les vacunes reduiran un 70% les morts per cas quan s'acabi l'estat d'alarma El Computational Biology and Complex Systems (BIOCOM-SC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) calcula que es reduiran les morts per covid-19 un 72% per cas quan s'aixequi l'estat d'alarma gràcies a la vacunació. El grup ha elaborat un estudi que estima que, amb el nombre de persones vacunades el 21 d'abril, el 7 de maig –dos dies abans que decaigui l'estat d'alarma a Espanya– la protecció per cada cas de covid-19 serà del 42% pel que fa als ingressos hospitalaris –gairebé la meitat– i del 30% pel que fa als trasllats a les unitats de cures intensives (UCI). Salut accelera la vacunació del grup d'edat de 70-79