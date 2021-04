A partir de dilluns Catalunya recupera la llibertat de mobilitat a tot el territori. El PROCICAT ha aprovat el relaxament d'algunes mesures anticovid després de comprovar que la Setmana Santa no ha significat una explosió de contagis i que les dades epidemiològiques estan controlades. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha demanat prudència als ciutadans i ha recordat la pressió hospitalària continua sent molt elevada. A Catalunya torna a haver més de 500 pacients a les UCI per coronavirus.

Reobertura de la restauració als centres comercials Aquest dillunst també es posa fi al tancament dels restaurants als centres comercials, vigent des de gener. Seguiran en aquest cas les mateixes regles que les resta i només podran obrir fins a les 17h tret que serveixin a domicili. El Procicat permetrà la lliure circulació per tota Catalunya a partir de dilluns Pel que fa als comerços podran obrir sense limitació de superfície però amb un aforament del 50% de l'ocupació. La mateixa limitació de capacitat tindran els gimnasos i els centres de culte.

Els alumnes de la postobligatòria podran tornar a les classes Els estudiants de Batxillerat i Formació Professional de Catalunya podran tornar a les classes de forma física. Fins ara estaven sotmesos a un règim de semipresencialitat en què es combinaven alguns dies presencials amb altres de virtuals.

La restauració encara no podrà servir sopars Un altre dels debats en el que han insistit des del sector de la restauració és el de recuperar l’activitat dels serveis als vespres que, de moment, no es toca. El director del Gremi Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha advertit a l’Edició Migdia de Ràdio 4 que la situació d’emergència que viu el sector a tot el país per les serveres restriccions reclama una desescalada. Pallarols demana per començar, poder servir àpats al vespre fins a l’inici del toc de queda. També apunta, en aquest sentit, a la necessitat de començar a pensar amb aixecar també la limitació de la mobilitat nocturna. 02.47 min Roger Pallarols (Gremi de Restauració de Barcelona): "Hem de començar a pensar amb aixecar el toc de queda" El responsable del Gremi de Restauració de Barcelona assegura que ja s’han tancat un de cada quatre bars i restaurants de la ciutat i tem acabar perdent fins una tercera part del sector. En aquest sentit recorda que l’adéu del grup liderat per Albert Adrià només és la punta de l’iceberg i que ja no se’ls pot seguir demanant més sacrificis.