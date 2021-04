Torna l'ambient festiu als carrers per aquest Sant Jordi

Les parades de llibres i roses tornen a prendre els carrers dels municipis de tot Catalunya aquest Sant Jordi en una diada organitzada enmig de la pandèmia. Des de primera hora del matí, taules plenes de roses i llibres han inundat el Passeig de Gràcia. La tornada als carrers, el contacte amb la gent i el bon temps, després d'un any de pandèmia, han fet d'aquest any una diada màgica i plena d'il·lusió.

00.43 min Les roses tornen a prendre els carrers per Sant Jordi | Marga Esparza

La Casa Batlló és un dels punts més emblemàtics de la diada, com cada any ha cobert la façana amb roses vermelles, un jardí vertical que guarneix el Passeig de Gràcia. Aquest matí moltes persones han decidit endinsar-se al passeig per adquirir nous llibres i roses de tots els colors.

“���� #SantJordi torna al carrer. El dia del llibre i la rosa recuperen el contacte directe amb la gent després d'un any de pandèmia.



�� Així és viu l'ambient de les primeres hores al Passeig de Gràcia de Barcelona | @esparzamarga #SantJordiRTVEhttps://t.co/Wd5cObAbgn“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 23, 2021

Les roses seran les protagonistes a la Rambla aquest any. Des de primera hora del matí els floristes hi han instal·lat les parades. Aquest any el sector espera vendre 4,2 milions de roses, un 40 % menys que abans de la pandèmia

A Lleida s'ha gaudit des de primera hora del matí d'un acte institucional en clau artística davant la porta dels apòstols de la Seu Vella amb lectura i representació de textos.

“�� Acte institucional en clau artística enguany a #Lleida davant la porta dels apòstols de la Seu Vella amb lectura i representació de textos per aquest #SantJordi2021 | @RTVECatalunya @cultura_cat @DiputacioLleida @paerialleida pic.twitter.com/pVxoCIKe88“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 23, 2021

A Tarragona les parades de llibres i roses s'han instal·lat a la Rambla Nova dins d'un espai delimitat. A Girona es disposaran entre l'esplanada de La Copa i el Passeig de la Devesa i a Lleida a l'Avinguda Francesc Macià.

“�� Tarragona recupera el pols de Sant Jordi en una Rambla Nova amb aforament controlat. Els llibreters preveuen facturar un 50% del que feien abans de la pandèmia però es donen per satisfets | @RTVECatalunya pic.twitter.com/BG1PN4k97e“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 23, 2021

Onze espais perimetrats A Barcelona els lectors han començat a fer cua des de primera hora per accedir als 11 espais perimetrats on s’instal·len enguany les 500 parades de llibres i roses i on es podran retrobar amb els autors. Els 11 espais on hi ha paradetes i signatures de llibres a la capital seran aquests: Passeig de Gràcia, entre Ronda Sant Pere i carrer Aragó

Passeig Lluís Companys

Jardinets de Gràcia

Plaça Reial

Plaça de Valdívia (Les Corts)

Plaça de la Vila (Gràcia)

Plaça de Sarrià (Sarrià)

Jardins Centelles del Palau Macaya (Eixample)

Plaça Universitat

Plaça Orfila (Sant Andreu)

Espai entre la Rambla i els carrers Pallars, Llacuna i Pujades del Poblenou

Firmes d'escriptors Cada any per Sant Jordi es fan esmorzars d'escriptors o trobades multitudinàries amb els autors. Aquest any això no serà possible .

. Les tradicionals signatures de Sant Jordi sí que estaran permeses . A falta de confirmació, haurà de ser a l'exterior de les llibreries.

. A falta de confirmació, haurà de ser a l'exterior de les llibreries. També es pot demanar firmes per encàrrec a les mateixes llibreries i que els escriptors vagin canviant de lloc en els diferents espais habilitats. 01.21 min Arrenca el Sant Jordi literari 2021 als carrers | Montse Soto Serà un Sant Jordi sense autors internacionals i amb un marcat caràcter literari català, com la Premi Josep Pla d’enguany, Maria Barbal. Reconeix que es pren aquesta Diada “amb molta il·lusió perquè és una situació molt especial”. També han començat a signar de bon matí el Premi Sant Jordi, Víctor Garcia Tur i Irene Pujada i Laia Viñas, guanyadores del Premi Documenta.

Iniciatives solidàries Diverses iniciatives solidàries faran arribar als hospitals i centres sanitaris milers de roses per agrair al personal la seva tasca en la lluita contra la covid-19, però també perquè els pacients ingressats puguin viure aquesta diada. L’Hospital Clínic, per exemple, repartirà fins a 7.000 roses entre els malalts i els treballadors. Això ha estat possible gràcies a la iniciativa solidària de l’aplicació de pagaments Verse i l’empresa emergent La Rosa de Sant Jordi. La fundació ‘Amics de la Gent Gran’ també farà arribar 1500 roses a les persones que viuen soles. Són roses de feltre per poder penjar a la solapa. L’objectiu és que se sentin una mica més acompanyats i també participin de la festa, sobretot després d’un any de pandèmia que ha estat especialment dur per la majoria. 'Amics de la Gent Gran' porta 1.500 roses contra la soledat