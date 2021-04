Quan el blanc i negre de TVE ensenyava tots els colors de Sant Jordi

La diada de Sant Jordi és una de les festes més filmades i més retransmeses per TVE Catalunya des dels seus inicis. Gràcies a les primeres càmeres de cinema del centre, que un sol operador podia dur a tot arreu, vam veure per primer cop aquesta festa a la televisió. Això sí, en blanc i negre. La televisió ensenyava així aquesta festa tan plena de color. Les roses de les parades de floristes, els arranjaments amb cintes i espigues, les cintes de bandera catalana, els camps de conreu o les varietats de flors.

També els llibres, de diferents temàtiques, mides i amb tapes acolorides, intentant cridar l'atenció del lector. I el sol. Si hi ha sort, Sant Jordi és una dia dels inicis de primavera que més s'agraeix el sol per passejar per places i carrers.

Catalunya és des de sempre terra d'acollida i per Sant Jordi sempre deixem els visitants embadalits. Els anys 70 era costum per la diada rebre les turistes que arribaven a l'aeroport del Prat amb una rosa. Sí, només a elles els l'entregaven.

L'any 1970 es va dedicar un reportatge al Mare Nostrum al dia de la rosa i el llibre i molt especialment als conreus de flors de Sant Feliu de Llobregat . La climatologia havia estat adversa i les seves flors no arribarien a les parades. Per això els preus d'una sola poncella podrien arribar a les 300 pessetes. Quant? 1,80€!

Mare Nostrum va filmar el 1969 molts més indrets de la festa del llibre i la rosa. Les tradicionals sortides de l'escola dels infants per veure les parades, les Rambles plenes de gent amunt i avall i omplint també el Palau de la Generalitat . Llavors era la seu de la Diputació de Barcelona, però s'hi mantenia el costum que les floristes hi muntessin les seves parades. La venda de flors també es feia durant aquells anys als carrers del voltants del palau, com al carrer del Bisbe.

Des del 1979, Sant Jordi ja surt en color

No ens en podem estar. Hi ha joies al nostre arxiu històric que us volem mostrar amb tota la bellesa dels carrers plens de flors. La sèrie sobre tradicions catalanes D'un temps, d'un país, dirigida per Francesc Rovira Beleta, va dedicar un extens capítol a Sant Jordi. Era el 1979. TVE a Catalunya va començar a emetre alguns programes en color el 1977 i poc a poc, cada cop n'eren més. La diada de Sant Jordi del 79 ja es a tot color.

A aquest reportatge hi falten uns segons d'imatge, però s'ha volgut conservar el guió, escrit per Enric Josa. Hi veiem Mary Santpere i Pere Tapias, la Cobla Mediterrània tocant sardanes i la gent ballant al bell mig de la plaça de Sant Jaume. I al palau de la Generalitat, Antònia Macià, dona del president Tarradellas, visita la mostra de flors instal·lades als diferents patis de l'edifici gòtic.

El Gremi de Llibreters es felicitava perquè posaven 400 parades a tot Catalunya. Actualment, se'n planten milers, però els més venuts continuen sent els mateixos: les novel·les i la rosa vermella.

Ja hem fet memòria d'aquelles primeres diades de Sant Jordi a la televisió. Amb més color ens les va repassar el nostre programa de records de capçalera, el Memòries de la Tele. Us convidem a gaudir d'aquest capítol tan interessant. L'historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte explica com se celebrava la festa durant el franquisme i la transició, i quin significat tenia per a la identitat de Catalunya. L'heraldista Armand de Fluvià parla de l'origen de la senyera. Josep Maria Espinàs, Mercè Rodoreda, el pare Vicent Mundina i d'altres cares conegudes, hi parlen de flors i llibres.

Gaudiu-ne: Sant Jordi és una festa per a tots. Sobretot si fa un bon sol...!