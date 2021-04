Les floristeries de Barcelona són optimistes amb les vendes a Sant Jordi després que l’any passat no es pogués celebrar per la pandèmia. La propietària de Flors Carolina de la Rambla, Carolina Pallés, és la quarta generació d'un establiment emblemàtic que ha venut a Josep Carner o Federico García Lorca i que enguany confia que la diada "anirà bé". El fundador de Rosistirem, Pau Culilles, és optimista i afirma que “la gent te ganes de celebrar Sant Jordi i regalar amor, esperança i vida després d’un any molt dur”.

Les floristeries aposten per la presencialitat Tot i les restriccions sanitàries per la pandèmia, la majoria de floristeries aposten pel tracte presencial i la venda física als carrers. El 2019, Flors Carolina va vendre unes 4.000 roses i encara que aquest any les previsions són menors, confia que la gent tingui "ganes de passejar i tornar a comprar". La Carolina aposta així pel tracte personal presencial i descarta la venda en línia, ja que per a ella el tracte amb el client és molt important. La venda per Internet va estar una tendència que es va posar en marxa l'any passat per la pandèmia, temps durant el qual a Flors Carolina no li van anar tan bé les coses. La propietària reconeix que "la ciutat de Barcelona viu del turisme" i afegeix que aquest últim any els ha perjudicat el tancament de restaurants i hotels i el fet de no poder celebrar casaments o comunions. Actualment, la Carolina forma part de la quarta generació d’un negoci que va iniciar l'any 1888 la seva besàvia, que també es deia Carolina. L'estrena va coincidir amb la primera Exposició Universal de Barcelona. La propietària assegura que per aquesta floristeria han passat des d'aleshores personatges il·lustres com Josep Carner, Josep Maria de Sagarra o Federico García Lorca. "Formem part de la història de la ciutat de Barcelona", afirma.

Rosistirem: "la gent té ganes de celebrar Sant Jordi després d'un any molt dur" Precisament l'any passat, en plena pandèmia, va néixer Rosistirem, una floristeria a Internet que encara el seu primer Sant Jordi amb el camí invers: venent al carrer per primer cop. El fundador de Rosistirem, Pau Culilles, és optimista i afirma que “la gent té ganes de celebrar Sant Jordi i regalar amor, esperança i vida després d’un any molt dur”. Rosistirem és una iniciativa de venda de roses en línia que va obrir l’any passat en plena pandèmia per “salvar” el Sant Jordi. Segons Culilles, només aquell dia l’empresa va repartir comandes a més de 4.100 cases i va vendre més de 30.000 roses en total. “Després ens vam llançar a la piscina obrint una primera botiga a Barcelona”, explica. “Quan tothom tancava, nosaltres obríem”, afegeix. Des d’aquell moment, Rosistirem no ha parat de créixer i ara ja reparteix comandes per Espanya i Portugal. Enguany, no esperen superar les vendes de l’any passat, però ho volen compensar amb la venda en 16 punts que tindran repartits per la ciutat.

Les floristeries preveuen quadruplicar les ventes del 2020 Després de la diada grisa que vam viure el Sant Jordi del 2020, aquest any els majoristes de Mercabarna preveuen que a Catalunya es venguin 4,2 milions de roses. Són pràcticament 4 vegades més que l'any passat, en ple confinament, quan es van vendre només 1,2 milions de roses. Ara bé les vendes previstes per aquest any se situen encara un 40% per sota del 2019. El dia de la rosa i el llibre s'allargarà a Barcelona durant tres dies. 01.11 min Els floritstes esperen recuperar vendes aquest Sant Jordi | Marga Esparza

Només els floristes tindran parades al carrer El president de l'organització de floristes, ha assegurat que "enguany serà un any en què es professionalitzarà la venda de la rosa". Atès que l'Ajuntament de Barcelona, al costat d'altres consistoris catalans, ha prohibit que es muntin els llocs de venda que no pertanyin a un establiment concret de flors. Pel que fa als preus, augmenten un 10%, perque les roses provenen de Colòmbia i l'Equador, on la pandèmia està afectant especialment. També el temporal La Niña i l'increment dels costos pels pocs vols internacionals s'esta deixant notar.