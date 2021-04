A partir de dilluns Catalunya recupera la llibertat de mobilitat a tot el territori. El Govern ha donat el vistiplau aquest dijous despres de la reunió del Procicat per estudiar la situació epidemiològica. A la pràctica suposa aixecar el confinament comarcal a partir de dilluns. L’actual retrocés dels contagis i sobretot de la pressió sobre els hospitals de la quarta onada de la pandèmia permetrà relaxar les restriccions.

Les xifres d’incidència del virus després de la Setmana Santa han estat millors del que s’esperava, el que ha reobert el debat dins de la Generalitat sobre la necessitat de recuperar la mobilitat perduda el passat 9 d’abril.

Recuperació de la mobilitat a tot Catalunya

En les darreres dues setmanes el Govern ha tingut sobre la taula el debat sobre la possibilitat d’ampliar el confinament comarcal a l’àmbit de les vegueries o fins i tot les regions sanitàries. Finalment, però s'ha acabat optant recuperar directament la lliure circulació per tot el territori una vegada s’ha constatat que quan s’ha aplicat, com durant la Setmana Santa, no ha suposat un increment molt superior dels contagis.