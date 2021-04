Aaron Lee fue instruido para ser un virtuoso del violín. Y lo es.

Pero es mucho más que un músico extraordinario: es una persona extraordinaria. Afable y cercano como pocos, pasar un rato con Aaron es toda una lección de optimismo y de maneras de afrontar la vida.

Porque Aaron te cuenta que en su casa lo rechazaron por ser homosexual cuando, con tan solo 17 años, dio el paso de decirle a sus padres que se sentía atraído por hombres.

Le hicieron sentir vergüenza. Miedo al rechazo, a la incomprensión.

Lo encerraron y maltrataron en una Iglesia de una isla cerca de Corea.

Es tal el maltrato que para sobrevivir se autoimpone la norma del silencio. “Aquí no ha pasado nada. Todo tiene que volver a la normalidad”.

Normal, esa palabra que su padre usa para separar el bien del mal. Lo suyo es anormal. Lo normal es ser heterosexual.

Su casa se convierte en un sitio donde le vigilan estrechamente, sin un resquicio de privacidad.

Y te cuenta esa historia, tan dura y cruel, en pleno siglo XXI. Y tú no das crédito a todo lo que relata, porque parece ficción. Pero es real.

Es un relato lleno de belleza, pero, sobre todo, de verdad. Transmite esa gran verdad y ese sentimiento que traspasa ideologías, religiones y prejuicios: llega a todo el mundo. Se abre en canal para que los demás sientan su vulnerabilidad.

Y lo hace sin perder la media sonrisa ni el gesto agradable, de persona sincera y en paz consigo mismo y con los demás, porque lo hace desde el amor y habiendo perdonado: no siente rencor hacia tus padres.

La familia de Aaron acude a un médico amigo de la familia, pero, como ya sabemos, no hay enfermedad que curar. Así que le proponen ir en verano a Corea para estudiar con Kim Nam Yun , una de las mejores maestras de violín del mundo . “¿Por qué no? Cambiar de aires y tomar cierta distancia me vendrá bien”.

Como dijo Ortega y Gasset "Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo”. Y su cinscunstancia es que es homosexual. No lo ha elegido él, simplemente es así. Uno no es gay ni lesbiana por voluntad propia.

Aaron significa fuerte, luz en la montaña

Pasan los días y no deja de pensar en la pesadilla que está viviendo: “Tengo que salir de aquí. Soy un superviviente. Soy gay, pero soy mucho más que mi orientación sexual. No soy un enfermo, rezo para que me comprendan y me acepten”.

Halla consuelo y fortaleza en la música, así encuentra un poco de sosiego y paz, a través de las matemáticas y las armonías de Bach.

Pero el tiempo pasa lentamente y los días son eternos y llenos de maltrato físico y psicológico.

Piensa seriamente en el suicidio. Pero de repente su mente se vuelve lúcida “No, no voy a matarme, hoy no, aquí no. No puedo rendirme así. Aún queda un último comodín”.

Aaron significa fuerte, luz en lo alto de la montaña, el que guía. “¿Quién va a guiarme si no soy yo mismo? Me vuelvo a meter en el armario. No importa, lo importante ahora es salir de aquí”.

Cuenta a sus padres su “error”, que ha recapacitado y no es gay: se ha “curado”.