Primer dia de Sant Jordi marcat per la pluja

El Sant Jordi 2021 arriba a Barcelona. Aquest any, entre les mesures per afavorir les compres de llibres i roses, llibreters i floristes podran treure des d'aquest dimecres i fins al 23 d'abril les paradetes al carrer. Això sí, sotmesos a mesures com els controls d'aforament i les signatures amb cita prèvia.

Aquest any, però, la diada del llibre i la rosa està marcada per la pluja, almenys aquest primer dia. La predicció del temps per dijous i divendres és més positiva i sembla que es podrà celebrar la diada com estava previst.

Barcelona, protagonista literària de novetats de Sant Jordi Barcelona és la protagonista literària aquest Sant Jordi d'almenys una dotzena de novetats editorials entorn de la capital catalana. A més de les parades de llibres i roses, també oferirà una ruta literària interactiva. L'ombra del vent de Carlos Ruiz Zafón L'Ajuntament de Barcelona ha recollit en un compendi diferents obres editades o coeditades pel consistori, que exploren la ciutat des d'àmbits tan diversos com la fotografia o l'arquitectura: "Encants i miralls de Barcelona": retrata el passat i el present del mercat a través de les fotografies de Rafael Vargas, acompanyades de reflexions, vivències i història, i valora la importància social, històrica i urbanística d'aquest espai. "La gent del carrer Montcada": s'endinsa en l'apassionant microcosmos de les persones que van viure en aquest carrer entre els segles XIII i XVIII, construint una història de Barcelona que trenca tòpics i es converteix fins i tot en una història de Catalunya. "Dibuixem Barcelona. De la Muntanya a la mar": un conjunt de 185 dibuixos sobre els 10 districtes de la ciutat que proposa descobrir la capital catalana a través de la mirada dels artistes de carrer. "Barcelona sense GPS": convida a descobrir la ciutat, aquesta vegada a partir d'un conjunt de textos que barregen opinions, suggeriments i propostes que proposen un caminar menys orientat i més curiós. "Gegants i Gegantes de Barcelona": un joc recortable per als més petits, qui poden vestir aquests personatges, aprenent sobre la història i els barris de la ciutat de manera amena i didàctica. "Crònica fotogràfica de Barcelona. 1844-1986": un dels exemplars del qual, precisament, va regalar la setmana passada la directora del BCN Film Festival, Conxita Casanovas, a l'actor Johnny Depp, sabent del seu amor per la fotografia i aprofitant la seva estada en la capital catalana.