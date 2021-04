Les Comunitats Autònomes reben les primeres dosis de Janssen

Les primeres dosis de les vacunes contra el coronavirus desenvolupades per la companyia Janssen, 146.000 en total, ja es troben a Espanya, segons ha informat aquest dimecres el ministeri de Sanitat. Espanya va rebre aquest passat dimarts a la nit les primeres dosis d'aquest preparat, que es distribuiran a les Comunitats Autònomes al llarg del dia d'avui.

Després d'analitzar els casos de trombes lligats a baixos nivells de plaquetes, l'Agència Europea del Medicament (EMA) continua recomanant l'administració de la vacuna desenvolupada per Janssen en entendre que els seus beneficis excedeixen els seus riscos.

Vacunar als nens?

També aposta per plantejar la vacunació als menors que són potencials portadors del virus. Per últim, recorda que per assolir la immunitat s'ha de vacunar globalment i no hem d'oblidar el tercer món, que viuen una situació molt diferent que la que tenim aquí.