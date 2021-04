Empanadas árabes de Gipsy Chef: ¡larga vida al limón!

Este es uno de esos platos con un nombre un poco engañoso ya que las “empanadas árabes” son, efectivamente, empanadas, pero lo de árabes... Esta receta de empanadas procede de Argentina, concretamente son típicas de la provincia de Córdoba y se dice, se comenta, que tiene su origen en los migrantes árabes que llegaron a Argentina, aunque no está del todo claro. Lo mismo pasa con el chimichurri, ¿lo llevaron los vascos a Argentina? Misterios de la cocina, who knows, aceptamos teorías.

Como Gipsy es experto en gastronomía y todavía más experto en meterse en líos le da un twist a la receta tradicional con un puñado de pasas que pueden, probablemente, costarle la entrada a Argentina de por vida. Eso sí, digan lo que digan los argentinos, si Gipsy Chef dice que con pasas están bestiales no tenemos ninguna duda de que lo están.

Ah, y con su receta de chimichurri tendrás para muchas, pero que muchas rondas de empanadas árabes :)