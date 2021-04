Aún con tropiezos, la vacunación del Covid alcanza enormes cifras, con más de 700 millones de dosis ya inyectadas. Pero el reparto es escandalosamente desigual. En los países ricos han recibido alguna dosis 25 de cada 100 personas, en los pobres, solo una de cada 500. Informe Semanal se acerca al debate sobre una medida que podría mejorar esa situación: la liberación de patentes. "Los derechos de las patentes fueron levantados en una pandemia previa, el VIH", nos dice Emanuele Capobianco, jefe de salud de la federación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Con tres millones de muertos en año y medio, hay, dice "una razón para que volvamos a tomar aquella misma dirección".

Más de 170 personalidades, entre ellos exjefes de Estado o de Gobierno y premios Nobel, han pedido a Joe Biden que apoye la liberación de patentes y la petición de Sudáfrica y la India para poder fabricar vacunas. Pero la industria farmacéutica se opone, con la protección industrial y los derechos de propiedad como principales argumentos. Y también los países ricos.

El investigador Jeffrey Lazarus cree que a corto plazo liberalizar las vacunas no tendría mucho efecto porque su fabricación "es un proceso que tarda mucho tiempo y requiere mucha logística". En vacunas más sencillas de conservar y aplicar, de segunda generación, trabajan científicos como el español Luis Enjuanes, que defiende que en un mundo tan interconectado vacunar a la población mundial es, además de un deber ético, la única posición inteligente, aunque solo fuera por egoísmo.

Brasil de duelo

Con solo un tres por ciento de la población mundial, Brasil aporta cada día una cuarta parte de los fallecidos por coronavirus. En 25 de sus 27 estados, la ocupación de camas de cuidados intensivos supera el 80%. Escasea el oxígeno y medicamentos como los bloqueadores neuromusculares, que se utilizan cuando los pacientes necesitan ventilación artificial. El Foro Nacional de Gobernadores advierte de la amenaza de "un colapso dentro del colapso".

Un equipo de Informe Semanal está en Brasil. Allí un gobierno negacionista y una altísima transmisión de una cepa especialmente virulenta han convertido al gigante sudamericano en el segundo país del mundo con más muertos, unos 370.000. La variante p.1 del coronavirus, originaria probablemente de Manaos, la capital amazónica, es más contagiosa y más resistente a las vacunas. Se ha detectado en 33 países. La OMS denuncia que "si Brasil no es serio, continuará afectando a sus vecinos y más allá". Pero no parece que el presidente Bolsonaro vaya a hacer caso. No solo ha recomendado remedios de curandero, cambiado cuatro veces de ministro de salud y dificultado la publicación de datos sobre la pandemia. Ha dicho también que "las vacunas no son para mí".