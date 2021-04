Després de la diada grisa que vam viure el Sant Jordi del 2020, aquest any els majoristes de Mercabarna preveuen que a Catalunya es venguin 4,2 milions de roses. Això suposaria un 40% menys que el 2019. El dia de la rosa i el llibre s'allargarà a Barcelona durant tres dies.

El president de l'organització de floristes, ha assegurat que "enguany serà un any en què es professionalitzarà la venda de la rosa ". Atès que l'Ajuntament de Barcelona, al costat d'altres consistoris catalans, ha prohibit que es muntin els llocs de venda que no pertanyin a un establiment concret de flors.

Compres online

La rosa vermella tornarà a ser la protagonista d'una jornada on es preveu que el 20% de les compres siguin per Internet. La venda en línia de les pàgines webs de floristeries i de la nova iniciativa llançada a través de la xarxa pel gremi de floristes de Catalunya, somfloristes.cat, facilitaran la compra als establiments adherits. El Gremi de Floristes ha recomanat també, fer encàrrecs a les botigues abans que arribi la Diada per ajudar a esponjar la jornada.