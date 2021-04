Diseñador, modelo, transformista y ahora, cocinero. A Eduardo Navarrete no se le caen los anillos, y vale lo mismo para un roto que para un descosido. Y es lo que va a intentar demostrar ahora este alicantino de Bigastro en MasterChef Celebrity 6. No ganó 'Maestros de la costura 1', se quedó a las puertas, pero ha sido, sin lugar a dudas, el aspirante más mediático de todas las ediciones, y el único que ha logrado hacerse un hueco en la moda española. Su último desfile, celebrado en el OFF de la Madrid Fashion Week, ha sido todo un espectáculo, en el estricto sentido de la palabra, ya que hizo un homenaje al cabaret y la revista con Rosa Valenty, Yolanda Ramos, Blanca Romero y Ricky Merino en su cartel de estrellas.

Las peleas con Lorenzo Caprile

La primera vez que se asomó a la televisión fue en febrero de 2018. Dicharachero, deslenguado, rebelde y divertido, Navarrete enseguida se convirtió en la estrella del programa y con su fuerte personalidad sacó varias veces de sus casillas a Lorenzo Caprile: "A mí no me hables así que podría ser tu padre o tu abuelo". "Esto no es un programa de humor. Aquí se viene a trabajar. Y no me vuelvas a contestar". "Yo seré mucho del barrio de Salamanca y tú llevarás una camiseta con una fotografía tuya en pelotas, pero no has arriesgado nada. A mí no me impresionas con unas tetas fuera". Estos son algunos ejemplos de la tensión que hubo entre ellos, aunque la sangres nunca llegó al río. Eduardo ya sabía coser, y era bastante conocido en el mundillo de la moda. ¿Qué tal se llevará ahora con Pepe, Samantha y Jordi, los chefs de MasterChef Celebrity?

Eduardo Navarrrete, de aprendiz de 'Maestros de la costura' a estrella de la MBFW Madrid.

Antes de entrar en 'Maestros de la costura' ya había vestido a la Terremoto de Alcorcón para la gala de los Goya de ese mismo año. Y cuando Caprile le notó 'subidito' le bajó los humos. "Tú aquí eres un concursante más, por mucho que seas amigo de la Terremoto". Y no solo la amistad con la Terremoto y haberla vestido para los Goya le daba cierta ventaja. Eduardo era, y es, modelo asiduo en los desfiles de la casa Brain&Beast, y sus performances, travestido como La Nenuco, causaban sensación en la noche de la Barcelona alternativa. Pero el talent show de TVE le lanzó mucho más arriba. "Maestros de la costura me ha abierto las puertas al mundo porque se veía también en el Canal Internacional y en la web de TVE, y esto no se puede pagar. Todos me conocen todos y no he invertido en publicidad, no me hace falta", decía a RTVE Digital.