Alimentació sostenible al Gastronòmic Fòrum de Barcelona

Amb més de 20 anys d'història, l'esdeveniment gastronòmic de referència es renova. Gastronòmic Fòrum Barcelona es presenta amb una imatge renovada i dinàmica per a contribuir a la recuperació del sector. L'edició del 2021 se celebrarà del 18 al 20 d'octubre a la Fira de Barcelona amb una edició especial dedicada a l'alimentació sostenible.



En un moment en què empreses i sectors busquen noves oportunitats i camins cap a la recuperació, Gastronòmic Fòrum serà la plataforma que permetrà a tots els agents del sector retrobar-se, compartir experiències i projectar solucions de futur. En definitiva, oferirà les millors eines per a la reactivació dels negocis.

Gastronòmic Fòrum Barcelona 2019

Novetats de l'edició Enguany Barcelona és la Capital Mundial per l'Alimentació Sostenible. Per aquest motiu, el saló ampliarà el format habitual amb expositors i visitants procedents de la fira Alimentaria. L'esdeveniment acull des d'empreses líders del sector foodservice, equipament, serveis i distribució, fins a petits productors del sector primari i de l'artesania alimentària. Gastronòmic Fòrum està treballant també, per a afegir al seu tradicional format presencial noves propostes digitals que permetran accedir a un mercat més ampli.

Els cuiners més prestigiosos Un esdeveniment únic on es donaran a conèixer les últimes tendències del sector. Com sempre, els cuiners més prestigiosos, sommeliers i professionals de la gastronomia conformaran un espectacular programa d'activitats amb sessions de cuina en directe, tastos, premis i concursos.



Fins al moment l'organització ha confirmat que hi seran Joan Roca, d'El Celler de Can Roca; Ángel León, d'A Ponent; i Norbert Niedekofler, xef fundador de la xarxa Cook the Muntain, alguns dels convidats. En aquesta edició també hi haurà un àmbit dedicat als còctels. Gastronòmic Fòrum Barcelona 2019

Premi al millor cuiner del 2021 A través de diversos premis i concursos Gastronòmic Fòrum Barcelona reconeixerà al millor cuiner de l'any amb el Premi Cuiner 2021; la trajectòria professional de xefs, enòlegs, responsables de sala, productors i divulgadors de la cuina catalana amb els Premis Josep Mercader; el millor cuiner de postres de restaurant amb el guardó 'The Best Dessert'; el millor Panetone Artesà d'Espanya, el Plat Favorit dels Catalans i la millor innovació en gastronomia en diverses categories amb els Premis InnoFòrum.

Punt de trobada d'empreses del sector L'organització està convençuda que l'edició serà "el referent d'aquest any per a la indústria de l'alimentació i la gastronomia de país". Al mateix temps, el saló pretén ser el "punt de trobada" on les empreses del sector busquin noves oportunitats i camins cap a la recuperació després d'estar "fortament colpejats" per la crisi derivada de la pandèmia. Gastronòmic Fòrum Barcelona 2019