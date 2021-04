El Govern ampliarà tres mesos la suspensió de desnonaments per a col·lectius vulnerables i la moratòria del lloguer. Així ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dimecres durant la seva compareixença al Congrés.

A més, es prorroga la suspensió dels desnonaments i llançaments a arrendataris vulnerables sense alternativa d'habitatge, incloses les llars afectades per processos de desnonaments que no derivin de contractes de lloguer, sempre que hi hagi dependents, víctimes de la violència masclista o menors d'edat a càrrec.

Pla de recuperació i estat d'alarma

Pel que fa al pla de recuperació del govern espanyol, lligat als fons europeus, Pedro Sánchez no ha aportat cap gran novetat. Ha explicat el mateix que ja va explicar ahir en roda de premsa des de La Moncloa, després del Consell de Ministres. Això sí, ha repassat les dades de l’atur del passat mes de març, que mostren una recuperació de l'ocupació a Espanya. Li han servit per aferrar-se a les previsions del Fons Monetari Internacional per a aquest any, que segons el president espanyol l’economia espanyola serà la que més creixi de la zona euro aquest 2021.

També com va fer ahir, ha reiterat la promesa d’haver vacunat el 70% de la població a l’agost i de no prorrogar l’actual estat d’alarma, que finalitza el pròxim 9 de maig. “A partir de llavors l'èxit dependrà de la unitat de tots i l'eficàcia de la coordinació i responsabilitat individual”, ha sostingut el dirigent socialista. En aquesta línia, ha remarcat que “les circumstàncies són diferents” a les del novembre, quan es va tornar a declarar l’alarma, i que “tenim més instruments i l'acceleració de la vacunació permet més resistència a la pandèmia”.