Receta de Magritte de pato especiado con puré de apionabo y manzana

1 magret de pato fresco

2 cucharadas de salsa de soja

3 anises estrellados

Zumo de ¿ naranja

1 cucharada de miel

2 cucharadas de vino de arroz dulce (mirin)

Jenjibre rallado

1 diente de ajo rallado

1 apionabo pequeño o mediano

1 manzana Golden pequeña

Aove

Sal

Pimienta

Mini zanahorias

Mantequilla

Sal

Pimienta

Hay que dejar el magret de pato al menos una hora fuera de la nevera para cocinarlo a temperatura ambiente. Para que la grasa penetre y el cocinado sea más uniforme, vamos a comenzar haciendo unos cortes en la piel del magret en diagonal, con una distancia de un centímetro entre corte y corte. Primero haremos los cortes en un sentido y luego en el otro, para que la piel quede con unos cortes en forma de rombos. Es muy importante que al cortar solo traspasemos la piel grasa de la pechuga de pato y no lleguemos a cortar la carne, ya que se saldrían todos los jugos al cocinar y no nos quedaría en su punto. Una vez rombeada la piel cortaremos el magret de pato por la mitad, para marinarlo mejor y poder realizar el emplatado. Una vez cortada la pechuga de pato, vamos a preparar el marinado donde la dejaremos macerar durante 10 minutos. Rallamos un diente de ajo y unos 10 gramos de jengibre fresco pelado en un recipiente hondo y ancho. Añadimos en este recipiente 2 cucharadas grandes de salsa de soja, 1 cucharada de miel, 2 cucharadas de vino de arroz dulce, el zumo colado de media naranja y 3 anises estrellados. Removemos para que se mezclen todos los ingredientes y sumergimos los dos trozos de pechuga de pato para que se marine. Mientras dejamos que se impregne el magret, pelamos el apionabo y la manzana Golden y los cortamos en mirepoix (trozos pequeños o medianos irregulares). Los ponemos en un cazo a fuego medio cubiertos de agua con un poco de sal y de aceite de oliva. Los dejamos cocer entre 20 y 30 minutos dependiendo del tamaño en que los hayamos cortado. Una vez cocidos, escurrimos un poco el agua, dejando algo de líquido para que el puré sea cremoso. Lo trituramos en el vaso de la batidora añadiendo un poco más de aove o mantequilla (al gusto) para ligar bien el puré y darle brillo y cremosidad. Rectificamos sal y pimienta y reservamos el puré para el emplatado. Sacamos el magret de pato del marinado y lo escurrimos y secamos con papel para que no suelte el jugo en la sarten. El líquido donde hemos marinado la pechuga, lo colamos y ponemos en un cazo a fuego medio para reducirlo y conseguir una salsa espesita y brillante que utilizaremos para bañar la pechuga una vez emplatada. Para cocinar la pechuga en la sartén no añadimos ni aceite ni mantequilla, ya que la vamos a cocinar en su propia grasa. Ponemos el fuego a temperatura baja/media y la pechuga siempre con la piel hacia abajo, de forma que vaya soltando poco a poco la grasa y la piel se dore sin quemarse y quede crujiente. Dejaremos que se dore suavemente durante unos 5-6 minutos y daremos la vuelta para que se haga la parte de la carne durante 3 minutos. Terminaremos la cocción en el horno durante 4-5 minutos a 200 grados, para conseguir el punto rosado-crudito del interior, que es como la carne se queda tierna y jugosa. Antes de cortar en lonchas el magret de pato hay que dejarlo reposar durante 10 minutos para que no se pierdan los jugos y la carne no sangre. Mientras el pato se termina en el horno pelaremos unas zanahorias mini y las freiremos en una salten con la mantequilla, la sal y la pimienta, hasta que queden al dente. Si las zanahorias son grandes o medianas tendremos que cocerlas previamente en agua, escurrirlas y terminarlas de glasear en la sarten con la mantequilla. Va a ser tu plato preferido en los días de fiesta¡¡¡¡ Está Ummmmmmhhhhhhhhhh