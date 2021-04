Com cada any, la comunitat musulmana espera amb atenció el moment que trenqui la lluna nova per iniciar el novè mes del seu calendari: l’inici del ramadà. Aquest dimarts, els creients començaran un dejuni col·lectiu que durarà 30 dies i acabarà el 12 de maig amb la fi del cicle lunar.

01.29 min Comença el ramadà marcat per la pandèmia | Lourdes Gata

Aquesta celebració, caracteritzada per l’autodisciplina, l’autosacrifici i que serveix de purificació espiritual i corporal, és molt important per als musulmans. I, a diferència de l’any passat, tot i tenir les restriccions marcades per la pandèmia ben presents, es podrà celebrar de forma pública.

Uns dos milions de persones professen la religió islàmica a Espanya (el 42% són espanyols, un 38% marroquins i un 20% d'una altra nacionalitat) i estan cridats a commemorar aquesta festivitat que recorda la primera revelació d'El Corán a Mahoma, una celebració per als fidels i d'especial significat religiós.