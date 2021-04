Sergio Ramos tiene coronavirus. Todo apunta a que el capitán del Real Madrid ha descubierto su diagnóstico en una PCR rutinaria que se ha realizado al acudir a tratamiento: el futbolista no estaba jugando porque está recuperando de una lesión de gemelo, y su 'mala pata' esta temporada le ha jugado otra mala pasada. Ahora, la familia formada por Pilar Rubio y sus cuatro hijos, Álex, Sergio Jr., Marco y Máximo Adriano tendrá que tomar las medidas correspondientes para protegerse mientras Sergio Ramos atraviesa la cuarentena.

Paz Padilla Paz Padilla también dio positivo por coronavirus. "Esta mañana me levanté y tenía así como un dolor de cabeza raro", confirmaba la presentadora, que se ha realizado dos tests que han dado positivo según informa la revista ¡HOLA!. "Efectivamente, tengo el COVID", dice. Padilla, que es una firme defensora de las medidas sanitarias contra el coronavirus, ya ha puesto en marcha los protocolos y se reincorporará al trabajo dentro de quince días. Aunque tendrá que aislarse durante dos semanas, lo cierto es que se encuentra bien y sus síntomas son muy leves. Además, está muy bien cuidada: Paz Padilla se quedará en casa con su hija, Anna Ferrer, que ha dado negativo. "Me encuentro bien, estoy en casa, Anna ha dado negativo...", cuenta.

Zidane, positivo en COVID Lo anunciaba el Real Madrid en un comunicado: "El entrenador Zinedine Zidane ha dado resultado positivo en COVID-19". Por eso, Zidane no podrá viajar a Vitoria con el resto de su equipo para el partido contra el Deportivo Alavés. De momento no tenemos más datos sobre el estado de salud del entrenador, que no es el único que tiene que ausentarse de los próximos compromisos del equipo: el defensa Nacho Fernández tampoco podrá jugar en Vitoria porque ha tenido contacto estrecho con un caso positivo, así que se ve obligado a guardar cuarentena. “Comunicado Oficial: Zidane#RealMadrid“ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 22, 2021

María Castro supera el coronavirus María Castro Jato también anunciaba recientemente que tanto ella como su marido y su padre habían dado positivo en coronavirus, enfermedad que ya han superado en su conjunto. Por eso, la actriz y colaboradora de #Tendencias ha utilizado su Instagram para dar unos consejos a otros afectados por la COVID-19. En cuanto a los síntomas que experimentaron junto a sus dos hijas, María citaba: "Fiebre, muchos escalofríos, dolor de cabeza y tos. Es una cosa parecida a un proceso gripal". 00.55 min María Castro responde a las dudas sobre la Covid-19 en Instagram después de haberlo pasado

Más famosos que dieron positivo en coronavirus Dwayne 'La Roca' Johnson, su mujer, Lauren Hashian y sus dos hijas pequeñas, Jasmine (4 años) y Tiana (2 años) han dado positivo por coronavirus. El actor y ex-luchador de lucha libre (protagonista de la Fast and furious, Jumanji) lo ha anunciado en su cuenta personal de Instagram junto con una minuciosa lección de responsabilidad para sus seguidores. Ha compartido, también, cómo se contagió toda su familia: a través del contacto descuidado con unos amigos cercanos, asintomáticos, que no tenían ni idea de que eran portadores de la enfermedad. La familia se encuentra bien, pero ha atravesado uno de sus momentos más duros: "Me han dado palizas, he superado obstáculos, pero dar positivo es peor que arruinarte o que te echen de tu casa -cosas que también me han pasado más de una vez- porque mi prioridad es proteger a mi familia. Desearía que yo fuese el único que lo ha pasado, pero todos hemos dado positivo". “ Ver esta publicación en Instagram “Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ �� #controlthecontrollables“ “Una publicación compartida de therock (@therock) el 2 Sep, 2020 a las 3:26 PDT “ “ También ha querido concienciar sobre los síntomas del coronavirus en menores de edad, que pueden ser difíciles de detectar: "Los bebés pueden no presentar ningún síntoma. Las nuestras tenían un poco de dolor de garganta y nada más, mientras que Lauren y yo lo hemos pasado mucho peor. Ha sido duro, pero lo hemos superado (...) Gracias a Dios ya estamos en el otro lado, no contagiamos y estamos bien como familia.

Flavio Briatore sale del hospital El estado de Briatore ha sido grave: según informaba el Corriere della Sera se tuvo que ser ingresado desde el lunes 25 de agosto en el hospital San Raffale de Milán tras contagiarse de COVID-19. Su caso llega tras la polémica de los 70 positivos de coronavirus registrados en el club Billionarie de Porto Cervo, de Cerdeña, el exclusivo local nocturno propiedad de Briatore, que mantuvo un sonado romance con la top Naomi Campbell. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Aɴᴛᴏɴɪᴏ Jᴏsé (@antoniojoseofficial) el 20 Ago, 2020 a las 9:29 PDT “ “ Por su parte, la exconcursante de Operación Triunfo Natalia Rodríguez se encuentra bien, pero también ha querido compartir su 'testimonio COVID' y mandar un mensaje de responsabilidad a toda su audiencia. Aunque se ha mantenido asintomática durante el transcurso de la enfermedad y ahora tiene anticuerpos, Natalia dio positivo en una prueba PCR de la que la alertó el servicio de rastreo, y se aisló para evitar futuros contagios. "Sólo perdí el gusto y el olfato, que aún no he recuperado, pero no pasa nada", explica en un vídeo en su Instagram. “ Ver esta publicación en Instagram “#covid_19 #coronavirus“ “Una publicación compartida de Natalia Rodriguez. (@nataliaoficial) el 24 Ago, 2020 a las 12:53 PDT “ “ El cantante Antonio José lo anunció con un vídeo en Instagram donde ha dicho a sus seguidores que ha dado positivo en coronavirus. Desde hace una semana, el cantante cordobés ha suspendido varios conciertos como el de Mallorca y en Leganés por sufrir mareos que impedían que pudiera cantar. FInalmente, en un comunicado contaba lo que le sucedía y que la gira "Tan Cerca" que estaba llevando a cabo este verano se reanudará el próximo 1 de septiembre, fecha en la que los médicos han estimado que Antonio José se puede haber recuperado. El artista se encuentra bien aunque desde hace unos días sufre mareos, con malestar y congestión nasal, pero tranquilo en casa. “Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0“ — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020 Antonio Banderas, que cumplía este 10 de agosto 60 años, sorprendió a todos en su perfil de Twitter con esta curiosa felicitación. "Quiero contaros lo siguiente... Quiero hacer público que hoy me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus. Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiando en recuperarme lo antes posible", ha escrito en un comunicado.

Famosos con coronavirus antes de volver a la "nueva normalidad" Carmen Borrego, hija de la presentadora de Televisión, María Teresa Campos tiene coronavirus. La revista Lecturas anuncia en su último número, en su portada, que la hermana de Terelu Campos se encuentra desde mediados del mes de abril recluida en su habitación aquejada de una infección por coronavirus. Hace tres semanas Camen Borrego empezó a encontrarse mal. Presentaba un cuadro de gastroenteritis agudo y fue sometida a una prueba que determinó que se había contagiado de Covid-19. Desde entonces ha tomado las precauciones necesarias y se encuentra encerrada en su habitación. No tiene contacto con su marido que vive con ella y le deja la comida y todo lo que necesita en la puerta. Una de las grandes preocupaciones de Carmen es haberle transmitido el virus a su madre.

Idris Elba y su mujer 00.44 min Idris Elba y su mujer, confinados tras superar el Covid-19 Los primeros en anunciar que habían contraído el virus del coronavirus fueron Idris Elba y su esposa. A día de hoy, un mes y medio después del anuncio, se encuentran recuperados, pero aún en cuarentena y lejos de su familia. El diagnóstico se les hizo en el estado de Nuevo México y todavía no han conseguido regresar a su residencia habitual que se encuentra en Los Ángeles.

Tom Hanks y su esposa 01.16 min Hollywood frente al contagio El oscarizado actor y su mujer, Rita Wilson, se empezaron a encontrar mal durante un viaje a Australia. Pocos días después se confirmaba el diagnóstico. Covid-19. Después de unos días de tratamiento en un hospital australiano, consiguieron regresar a Estados Unidos. Ya recuperados, pero confinados, han seguido con sus trabajos artísiticos. Tom Hanks participaba desde su casa en el programa de humor Saturday Night Light.

El Príncipe Carlos y el ex marido de Camila Parker Bowles Carlos de Inglaterra el pasado 21 de febrero en St. Athan (Reino Unido) AFP La Casa Real Británica tuvo que anunciar que el Príncipe Carlos era uno de los infectados por el coronavirus del país. Sin síntomas graves se recluyó sin que haya pasado a complicaciones. Su esposa, Camila, dio siempre negativo en todas las pruebas diagnósticas que se le han realizado. El hijo de Isabel II permanece en cuarentena en Balmoral (Escocia), mientras que su madre, jefa de Estado, está bien y residiendo en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres. Casualidades de la vida, su ex marido, sufre pulmonía bilateral causada por el virus de la pandemia. Probablemente se contagió en el campeonato hípico de Cheltenham ya que se han documentado varios casos de asistentes al evento que han presentado síntomas. Allí coincidió con la Princesa Ana y sus hijos Zara y Peter. Al día siguiente, se aconsejó el confinamiento en Reino Unido.

Alberto de Mónaco El Príncipe de Mónaco fue el primer monarca que anunció encontrarse enfermo. El jefe de Estado del Principado consiguió superar la enfermedad sin muchas complicaciones a pesar de su edad, 62 años.

Juan, de Los Chunguitos, ingresado por coronavirus 00.41 min Juan y José Salazar, alegría y arte Toñi Salazar, hermana de Juan y componente de las Azúcar Moreno confirmó que el cantante se encontraba ingresado en un hospital y que había dado positivo por infección de Covid - 19. Muy afectados por la noticia, los Salazar, el clan gitano más famoso del espectáculo se unía cada día, de forma telemática para orar por los enfermos de coronavirus: "Nosotros, toda la familia, tenemos un chat y a las once de la noche nos ponemos a rezar y a esperar que todo salga todo bien, no sólo con mi hermano, que los llevamos todos en el corazón, sino también por todas esas personas que están sufriendo". Los Chunguitos se han convertido en una pareja muy querida en la televisión. Recientemente participaron en la cuarta edición de Masterchef celebrity donde se hicieron muy amigos de Tamara Falcó que también ha sufrido el dolor que provoca el coronavirus ya que ha perdido a su padre, el Marqués de Griñón, por esta enfermedad.

Harvey Weinstein y Plácido Domingo Harvey Weinstein, magnate de Hollywood, recientemente condenado a 23 años de prisión por agresión sexual y violación también dio positivo en Covid - 19. No se conoce su estado actual, pero lo cierto es que Weinstein no goza de buena salud y eso le coloca entre el colectivo más vulnerable frente al virus de la pandemia. Cuando acudía a la corte, estas pasadas semanas, necesitaba ayuda para caminar. Además tras conocer la sentencia y la condena, tuvo que ser ingresado en dos ocasiones en un hospital de Nueva York afectado por problemas cardíacos. Plácido Domingo confirmaba que se había infectado. Lo hacía a través de las redes sociales, y comentaba que tanto él, como su familia, estaban en aislamiento. "Actualmente todos gozamos de buena salud, pero yo presenté síntomas de tos y de fiebre, por lo tanto decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo", ha escrito en la publicación de Facebook el tenor de 79 años.