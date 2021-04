A judici el crim de Vilanova: l'assassinat de la Laia

Un jurat popular integrat per cinc homes i quatre dones jutja a l’Audiència de Barcelona a Joan Francesc López Ortiz, el veí de Vilanova i la Geltrú, que el juny del 2018 es va confessar com a autor del crim d'una menor de 13 anys, la Laia Alsina. L'home va matar la nena presumptament a cops i ganivetades, després d'haver abusat sexualment d'ella i d'haver-li posat un collar de gos, segons la versió dels fets que recull la Fiscalia.



La fiscalia i l'acusació particular demanen condemnar-lo a presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i acarnissament i agressió sexual.

Els fets es remunten a la tarda del 4 de juny del 2018 , quan la Laia va sortir del pis dels seus avis i va baixar les escales de l'edifici en direcció al carrer, on el seu pare l'esperava per recollir-la. La nena, però, mai va aparèixer. Joan Francisco, de 42 anys, i veí dels avis de la víctima, sosté en les seves declaracions que la nena va entrar per iniciativa pròpia al seu pis quan baixava per l'edifici cap al carrer. En el moment en què la nena no va aparèixer, els familiars i amics van començar una intensa recerca pels carrers més propers que va durar gairebé tres hores. Finalment, dos tiets de la nena van decidir anar casa per casa del bloc per preguntar. Va ser l'actitud inquietant del veí del primer pis la que va dur als familiars a entrar per la força a dins de l'immoble i trobar en una habitació, sota un matalàs, el cadàver de la menor morta, amb signes de violència, ferides d'arma blanca i un collar de gos al coll. Els Mossos d'Esquadra van detenir allà mateix l'home que si bé vivia amb els seus pares, en aquell moment estava sol.

El jutge afirma que l'home la va raptar, la va agredir sexualment i li va clavar diverses ganivetades a consciència . Ara demanen que es condemni l'acusat a presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament en context d'un delicte contra la llibertat sexual. També a deu anys més de presó per agressió sexual a una menor de 16 anys. Les dues acusacions també coincideixen en les indemnitzacions demanades: 150.000 euros a cadascun dels pares, 50.000 euros al germà, 25.000 euros a cadascun dels tres avis i 10.000 euros a les actuals parelles sentimentals dels pares.

Els oncles de la nena asseguren que l'acusat estava serè i sense símptomes d'haver consumit drogues ni alcohol. Així ho han relatat els dos homes que van trobar el cos ja sense vida de la nena al pis, sobre un matalàs i amagat sobre una pila de peces de roba. En la segona sessió de declaracions dels testimonis, han assegurat que l'acusat va trigar en obrir-los la porta i que no es va mostrar gens empàtic amb els familiars i veïns que s'havien mobilitzat per buscar la petita. Aquest dimarts també han declarat els pares, que s'han mostrat molt aspres tant amb l'acusat com amb la seva advocada , i les dues primeres doctores que van accedir a l'immoble un cop es va localitzar la nena.

En la primera sessió del judici la defensa ha argumentat en el seu escrit que l'acusat té una forta dependència a l'alcohol i les drogues, concretament la cocaïna, des de que tenia 20 anys. El dia dels fets, segons el seu relat, l'home es trobava en estat de forta pressió psicològica , perquè que la seva mare estava ingressada a l'hospital de Bellvitge, on moriria hores més tard, i el seu pare l'havia esbroncat per la seva actitud i comportament, motiu pel qual l'hauria amenaçat en no deixar-li res en herència. En tornar a casa dels seus pares, on vivia quan era a Vilanova i la Geltrú, s'hauria adreçat directament al lavabo de casa, deixant la porta oberta per la pressa que tenia, i en tancar la porta de casa, hauria sentit un soroll a la seva habitació, motiu pel qual hauria agafat uns ganivets de la cuina, i s'hi hauria llançat a sobre. " Tenia la ment alterada el consum de drogues i alcohol, i no era conscient del que tenia al seu davant, francament pensava que es trobava davant d'algú que havia entrat a casa amb la intenció d'atacar-lo o robar, no hi havia intencionalitat", ha argumentat l'advocada de la defensa.

L'acusació manté la intencionalitat

Dirigint-se al jurat popular, la fiscal, María José Franco, els ha recordat que s'està jutjant la desaparició i mort d'una nena de 13 anys que, quan baixava del pis dels seus avis al replà de l'edifici on l'esperava el seu pare, va ser agredida sexualment per l'acusat i assassinada de forma absolutament "brutal, salvatge i cruel". Una mort, ha afegit, que es va produir sense que la nena es pogués defensar i fent-la patir de forma innecessària.



Per tot això, i davant un fets "estremidors per a tothom", els ha demanat que siguin "rigorosos" i no es deixin influir pels seus sentiments o per les informacions periodístiques que aniran sortint. En la mateixa línia s'ha pronunciat l'advocat de l'acusació, que ha recalcat que l'acció violenta de l'acusat es devia a una "intenció de tenir una relació sexual" amb la petita, motiu pel qual, quan aquesta s'hi va resistir, "l'acusat la va estrangular".



"Sense necessitat que la nena fos morta, l'acusat va cometre en el cos de la nena actes cruels, vexatoris, denigrants i lesius, com ara cops i talls al cos", afegeix. L'advocat apunta que, vistes les proves pericials i el cos de la nena, considera que no es tracta "de l'obra d'un boig, ni d'un pervertit sàdic que causi dolor a les víctimes de manera gratuïta", donat que creu que va actuar de manera calculada.



"Va provocar ferides amb un espectacle dantesc, perquè pensem que això només pot ser l'obra d'un boig, i jo els dic que l'és d'una persona calculadora, sabia què feia", ha apuntat.

La germana mitjana del presumpte assassí ha estat especialment contundent, no només a l'hora de confirmar la seva addició a les drogues sinó relatant l'impacte negatiu que ha tingut l'home en les persones que l'han rodejat, arribant a qualificar-lo com de "maltractador psicològic". La germana gran, la seva excompanya sentimental i els avis paterns de la víctima han completat la primera remesa de declaracions, aquests últims especialment consternats pels fets i pel patiment de no saber on era quan va desaparèixer.