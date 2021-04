Sánchez avança el pla de recuperació de 70 mil milions en tres anys

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat que remetrà a Brussel·les el pla de recuperació, transformació i resiliència, abans del 30 d’abril. És el termini màxim donat als estats membres perquè entreguin els seus informes per començar a rebre els diners del Fons de reconstrucció comunitari. El pla serà abordat aquesta mateixa setmana pel Consell de Ministres tot i que no es preveu encara la seva aprovació. Dimecres el presentarà al Congrés.

Durant la inauguració del fòrum ‘Wake Up, Spain’, Sánchez ha anunciat que el pla preveu un total de 212 mesures, de les que 110 seran per inversions i 102 reformes, que tindran un “impacte immediat” a l’economia i permetran la seva transformació per fer-la “més competitiva” a llarg termini. En total, suposaran la mobilització de 70 mil milions en tres anys. Algunes de les reformes compromeses, això sí, ja estan en marxa com la llei del canvi climàtic o el teletreball

La fàbrica de Martorell com a exemple Entre les inversions anunciades, el mateix president espanyol ha destacat el PERTE impulsat a l’entorn de la fàbrica de Martorell per la producció de vehicles elèctrics. També hi ha previstes iniciatives de “col·laboració publico-privada” per modernitzar el turisme i impulsar sectors clau com el 5G. Una de les principals apostes es el pla d’inversions per convertir Espanya en “líder mundial de l’energia renovable". Un pla que inclouen la subhasta de 6.000 megawatts renovables, una dotació de 1.500 milions per projectes vinculats amb l’hidrogen o 150 mil punts de carrega ràpida per vehicles. També es planteja portar la banda ampla i el 5G “a tots els racons d’Espanya”. D’altra banda, el president del govern també ha avançat la intenció de promoure la digitalització de 1,3 milions de pimes, i de 140 mil aules escolars. En aquest sentit, ha afegit la intenció de crear fins a 65 mil places de educació infantil. Així mateix, també es plantejaran mesures per modernitzar la justícia i la simplificació administrativa.