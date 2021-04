Paul Newman y Robert Redford no solo fueron los hombres más atractivos del mundo, también eran los amigos más gamberros de Hollywood. Su historia comenzó durante el rodaje de Dos hombres y un destino (1969), su primera película juntos. Un combo inigualable que fue posible gracias a la insistencia de Newman. Convertido ya entonces en toda una estrella del cine, el actor convenció al director George Roy de que el joven Redford, 11 años menor que él, sería el candidato perfecto para interpretar al ladrón Sundance Kid.

Newman había descubierto el talento de Redford con su interpretación en la película Descalzos por el parque (1967), protagonizada junto a Jane Fonda, y pensó que sería su pareja perfecta en Dos hombres y un destino. Su propuesta desbancó, entre otros, a Marlon Brando. Un gesto que para Redford supuso el despegue de su carrera en Hollywood y el inicio de una de las amistades más longevas del cine, casi cuatro décadas de camaradería y lealtad forjado a base de un humor gamberro y bromista que ambos compartían.

La amistad entre Robert Redford y Paul Newman duró cerca de 40 años

Todo formaba parte de un juego cómplice que comenzó en el 50 cumpleaños de Newman. Para agradecerle que apostará por él y como felicitación, Redford decidió obsequiar a su amigo y compañero de rodaje con un Porsche, ya que este era un consumado piloto, que apareció en el jardín de su casa, a los pies de su piscina. Un regalo increíble si no fuera porque al abrir la puerta, Newman podría haberse quedado con ella en la mano, ya que era un vehículo inservible que no tenía ni motor. Al ver aquello, el actor ha contado en varias entrevistas que no pudo parar de reír. Eso sí, pergeño un plan para responder la broma de Redford.

Así fue como días después Redford encuentra frente a la puerta de su casa otro misterioso paquete, una enorme mole con forma de cubo y tan pesado que hunde el suelo. Se acerca, rompe el papel. Le acaban de dejar un Porsche compactado, recién salido del desguace. Era la chatarra que Newman había recibido por su cumpleaños que ahora había sido convertida en una escultura de amasijos. Divertido Robert Redford, decidió mantener durante años aquella mole, si fuera una escultura. Según cuentan las leyendas de Hollywood, Redford también le envió a su amigo una caja con 150 rollos de papel higiénico que, a su vez, Newman hizo imprimir con la cara de Redford.

Paul Leonard Newman (1925 - 2008)

Ambos encajaron muy bien la broma y continuaron su relación, profesional y de amistad, que los llevaría a rodar unos años después El golpe (1973), de nuevo junto a George Roy. Dos cintas que podrán verse dentro del ciclo especial con el que Días de cine clásico homenaje a Paul Newman y que arranca este lunes 12 de abril a las 22.00h. Una oportunidad para disfrutar con ver la versatilidad de Newman en todo tipo de géneros: comedia, romance, drama o western. Estos son todos los títulos que podrán verse en el ciclo:

El golpe (1973), el 12 de abril Primera película del ciclo en la que Paul Newman trabaja con Robert Redford. El filme cuenta la historia de dos caraduras de lo más carismáticos, Henry Gondorff (Paul Newman) y Johnny Hooker (Robert Redford), que se dedican a timar a la gente en timbas, pero la muerte de un viejo amigo despertará en ellos ganas de vengarle. La cinta fue candidata a diez Oscar, y ganó siete, entre ellos el de mejor película. No te la pierdas para ver su icónica banda sonora en el piano de Scott Joplin, la estrella del 'ragtime'. El golpe (1973)

Dos hombres y un destino (1969), 19 de abril George Roy Hill fue el cineasta que juntó por primera vez a Newman y Redford. Ellos dieron vida a dos forajidos de la vida real, Butch Cassidy y The Sundance Kid, que hicieron todo tipo de perrerías en el Oeste, por lo que luego huyeron hacia Bolivia. Una película que arrasó en taquilla y en la que se inició la extraordinaria amistad entre ambos actores, que perduraría casi cuatro décadas, hasta la muerte de Newman. Butch Cassidy and The Sundance Kid (1969) 'Dos hombres y un destino' 20th Century Fox/Campanile Productions/Newman-Foreman Company/Kobal/Shutterstock

La gata sobre el tejado de zinc (1958), 26 de abril Paul Newman y Elizabeth Taylor protagonizan esta magnífica adaptación de la obra teatral homónima de Tennessee Williams, en la que Paul Newman compartió pantalla con Elizabeth Taylor, dirigidos por Richard Brooks. El 'pater familias' (Burl Ives) anuncia que tiene un cáncer incurable y esto parece ser la puntilla para la crisis que está viviendo el matrimonio de su hijo Bricks (Newman) y su esposa Maggie (Taylor). Bricks, escayolado, alcohólico, con tendencia al victimismo, muestra total indiferencia hacia una Maggie que no cesa de recordarle lo muy enamorado que está de él. La película, que dicen que se rodó en color para que se viera el color de los ojos de los protagonistas, fue merecedora de siete nominaciones a los Oscar en 1958, entre ellos el de mejor actor a Paul Newman,q ue no llevaba demasiado tiempo en el cine –su primera película en Hollywood fue 'El cáliz de plata' (1954). Paul Newman y Elizabeth Taylor en 'La gata sobre el tejado de zinc' (1958)