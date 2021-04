A judici el crim de Vilanova: l'assassinat de la Laia

Un jurat popular integrat per cinc homes i quatre dones jutjarà a partir d’aquest dilluns a l’Audiència de Barcelona a Joan Francesc López Ortiz, el veí de Vilanova i la Geltrú, que el juny del 2018 es va confessar com a autor del crim d'una menor de 13 anys, la Laia Alsina. L'home va matar la nena presumptament a cops i ganivetades, després d'haver abusat sexualment d'ella i d'haver-li posat un collar de gos, segons la versió dels fets que recull la Fiscalia.



La fiscalia i l'acusació particular demanen condemnar-lo a presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i acarnissament i agressió sexual.

4 de juny de 2018 Els fets es remunten a la tarda del 4 de juny del 2018, quan la Laia va sortir del pis dels seus avis i va baixar les escales de l'edifici en direcció al carrer, on el seu pare l'esperava per recollir-la. La nena, però, mai va aparèixer. Joan Francisco, de 42 anys, i veí dels avis de la víctima, sosté en les seves declaracions que la nena va entrar per iniciativa pròpia al seu pis quan baixava per l'edifici cap al carrer.



En el moment en què la nena no va aparèixer, els familiars i amics van començar una intensa recerca pels carrers més propers que va durar gairebé tres hores. Finalment, dos tiets de la nena van decidir anar casa per casa del bloc per preguntar. Va ser l'actitud inquietant del veí del primer pis la que va dur als familiars a entrar per la força a dins de l'immoble i trobar en una habitació, sota un matalàs, el cadàver de la menor morta, amb signes de violència, ferides d'arma blanca i un collar de gos al coll. Ell va confessar el crim, però després es va fer enrere i va assegurar no recordar res de res i anar sota els efectes de la cocaïna. El judici ha d'aclarir que va succeir realment el negre vespre d'aquell dia de fa gairebé tres anys. La Laia i la seva mare

Presó permanent revisable Els Mossos d'Esquadra van detenir allà mateix l'home que si bé vivia amb els seus pares, en aquell moment estava sol. Els seus progenitors estaven a l'hospital, on la seva mare, molt malalta, va acabar morint al cap de pocs dies. Els seus pares eren molt coneguts a l'edifici, on vivien des de feia molt de temps.



El jutge afirma que l'home la va raptar, la va agredir sexualment i li va clavar diverses ganivetades a consciència. Ara demanen que es condemni l'acusat a presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament en context d'un delicte contra la llibertat sexual. També a deu anys més de presó per agressió sexual a una menor de 16 anys.



Les dues acusacions també coincideixen en les indemnitzacions demanades: 150.000 euros a cadascun dels pares, 50.000 euros al germà, 25.000 euros a cadascun dels tres avis i 10.000 euros a les actuals parelles sentimentals dels pares.