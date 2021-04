Tras su sonada separación, muchos podrían pensar que esto nunca ocurriría, solo "cuando los sapos bailen flamenco". Por eso nos hemos quedado en shock al conocer la noticia y todo el mundo está hablando de ello. Las dos fundadoras del dúo Ella Baila Sola, integrado por Marilia Casares y Marta Botía, se reúnen de nuevo. Solo han hecho falta 20 años, pero sus fans ya están dando saltos de alegría porque estas dos artistas retomen grupo y amistad. "Estamos de celebración de bodas de plata, queremos cantar estas canciones y la he echado de menos", dicen frente a las cámaras de Corazón.

“Ella Baila Sola regresa a los escenarios 22 años después de esta actuación en ‘Música sí’ �� https://t.co/ZEN1CetDWj pic.twitter.com/H3D3ETQCDm“ — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) April 5, 2021

Saltaron a la fama hace 25 años y en solo cinco vendieron 5 millones de discos. Que ninguna de las dos explicase el motivo de su abrupta ruptura dio pie a muchas especulaciones: que no se llevaban bien, que eran pareja... ahora, Marta y Marilia se enfrentan al retorno de estas preguntas con un mensaje claro: "Las especulaciones no las haces tú, las hacen los demás, no podemos desmentirlo todo. El feedback es que estamos aquí y queremos celebrar".

En el tiempo que ha pasado entre medias, ambas han lanzado discos por separado, y Marta incluso ha formado dúos con otras compañeras usando el nombre Ella baila sola. Pasara lo que pasase, hoy por hoy no hay rencores: "Lo bonito es que hemos ido eligiendo lo que hacíamos en cada momento. Teníamos que experimentar, y ha hecho que nos echáramos de menos más".