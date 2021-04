Avui comença el judici amb jurat popular a l'Audiència de Barcelona contra un veí de Vilanova i la Geltrú que el juny del 2018 va matar una nena de 13 anys després d'haver-la agredit sexualment. La fiscalia i l'acusació particular demanen condemnar-lo a presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i acarnissament i agressió sexual.

Els fets van passar la tarda del 4 de juny del 2018, quan la menor va sortir del pis dels seus avis i va baixar les escales de l'edifici en direcció al carrer, on el seu pare l'esperava per recollir-la. La nena, però, mai va aparéixer. Juan Francisco L.O., de 42 anys, i veí dels avis de la víctima, sosté en les seves declaracions que la nena va entrar per iniciativa pròpia al seu pis quan baixava per l'edifici cap al carrer.

Presó provisional

El jutge en va decretar l'ingrés a presó provisional, mentre l'home deia que no recordava res. Un mes després, va demanar comparèixer de nou per explicar la seva versió dels fets on assegurava que aquell dia havia consumit cocaïna i que va atacar la nena amb dos ganivets perquè es pensava que era un lladre i volia defensar-se.

Aquesta versió va ser rebatuda per l'acusació particular, exercida per la família de la menor, i per la fiscalia. El jutge afirma que l'home la va raptar, la va agredir sexualment i li va clavar diverses ganivetades a consciència. Ara demanen que es condemni l'acusat a presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament en context d'un delicte contra la llibertat sexual. També a deu anys més de presó per agressió sexual a una menor de 16 anys.

Les dues acusacions també coincideixen en les indemnitzacions demanades: 150.000 euros a cadascun dels pares, 50.000 euros al germà, 25.000 euros a cadascun dels tres avis i 10.000 euros a les actuals parelles sentimentals dels pares.