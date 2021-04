La pandemia nos ha dejado muchas canciones que han acabado convirtiendose en himnos, como por ejemplo, el clásico 'Resistiré'. Ahora Fangoria sorprende a sus fans con un nuevo e inesperado single con el que, además, nos manda un mensaje muy importante. 'Momentismo absoluto' es un canto al 'carpe diem', una lección aprendida que a veces nos cuesta recordar, pero que en la actualidad cobra más sentido que nunca.

"Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás. El ayer me atormentaba. El mañana me asustaba. Solo creo en el momento actual", dice el estribillo. La canción, mucho más bailable que apuesta por la música disco, viene acompañada de un videoclip inspirado en la serie de 1961, The Avengers. La ficción está protagonizada por los personajes Jonathan Steed y Emma Peel, un espía y una aventurera que se unen para salvar al mundo de los planes de los malhechores.

Alaska y Nacho Canut han contado con la ayuda de Guille Milkyway, productor del videoclip, y de Diego Ternas, el encargado de dirigirlo. La coreografía es de Domingo Cortés.

Nacho Canut y Alaska trabajando en el último single de Fangoria INSTAGRAM

Este single es solo un adelanto del nuevo álbum en el que han trabajado durante meses y que planean sacar este año, cuando se cumplen 30 años de aquel primer e icónico disco, 'Salto mortal'. El mundo de la música está de celebración porque, además, esta semana hemos sabido que vuelve otro mítico grupo de los 90, Ella Baila Sola.