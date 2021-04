El lunes en el primer programa de 'The Dancer' vimos mucho talento, ganas locas de gustar y conquistar con sus actuaciones. Algunos cncursantes enseñaron unos números sorprendentes que pusieron a todo el plató en pie. Desde casa pudisteis estar atentos a todos los bailes y no perder detalle. Es posible que durante el estreno de 'The Dancer' tomases nota y pusieras putuaciones a las actuaciones o quizás tenías tan claro a quién querías que le diste el Pase Directo a algún concursante. Si te quedaste con ganas de dar tu opinión, este es el momento: ¡vota a tus concursantes favoritos!

