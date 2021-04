Cafè d'idees

Encara som al començament de la primavera, per tant, aquests alts i baixos en les temperatures són ben habituals. En pocs dies hem passat d’un ambient d’avançada primavera a tenir un parèntesi gairebé d’hivern.

Per què hem tingut 24/36 hores d'hivern en ple mes d’abril?

Per entendre el perquè d’aquest fred en un mes d'abril, hem de fixar-nos amb els mapes isobàrics que ens indiquen la direcció del vent i on trobem els anticiclons i les borrasques. Recordem que els anticiclons mouen els vents en sentit horari mentre que les borrasques ho fa en sentit antihorari. Així doncs, ens hem d’imaginar un anticicló i una borrasca com dos engranatges que canalitzen i arrosseguen tot l’aire fred de la zona polar fins a latituds més baixes.

00.15 min Entrades d'aire fred a l'abril

Això és el que ha passat aquests últims dos dies. Ara bé, aquest dijous l’aire fred se’n retira de casa nostra i es desplaçarà cap a l’est d’Europa. El fred, però, no ha dit la seva última paraula. A principis de la setmana que ve es tornarà a activar la maquinària i un nou engranatge format per una borrasca i un anticicló ens tornaran a injectar una nova massa d’aire fred.