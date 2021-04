La víctima d'una violació múltiple a Sabadell el 3 de febrer de 2019 ha relatat davant del jutge la brutalitat de l'agressió sexual, en què assegura que hi van participar tres persones de manera activa. La noia, que llavors tenia 18 anys, sortia d'una discoteca de matinada quan un home se li va acostar per l'esquena, la va agarrar pel coll, la va posar contra la paret i la va agredir sexualment.



Ha relatat com va ser arrossegada fins a un local on hi havia cinc individus més -tots d'entre 25 i 30 anys-. "Tenia molta por, no sabia si m'anaven a matar", ha explicat en la primera sessió del judici. Al voltant de les 7.30 hores la jove va aconseguir escapar i va demanar ajuda a uns veïns que sortien del seu garatge.

Seqüeles psicològiques des d'aquella nit Al judici ha explicat que tot i que estava tremolant i paralitzada, tres homes la van penetrar vaginalment, la van obligar a fer fel·lacions i un d'ells també la va penetrar analment. La víctima s'ha mostrat colpida dels fets i ha explicat que pateix seqüeles psicològiques des d'aquella nit.

L'advocat de la víctima confia en la justícia L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, confia que els acusats acabin complint condemna. A les portes de l'Audiència de Barcelona i just abans de l'inici del judici, Albertini ha destacat que la seva clienta és "molt valenta" d'explicar en seu judicial el que va passar. "Lògicament l'acte d'haver d'enfrontar-te un cop més als agressors i haver d'explicar una vegada més tot el que va passar és traumàtic, però no hi ha millor teràpia que explicar el que va succeir en un judici i buscar justícia", ha dit.



Segons ell, cap dels acusats hauria d'haver estat en llibertat "en cap cas" i afirma que tot i que un dels autors no va poder ser identificat tenen el seu ADN. Respecte al que està en rebel·lia i té una ordre de captura internacional, ha assenyalat que en qualsevol moment pot ser detingut.