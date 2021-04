El confinament comarcal torna a Catalunya aquest divendres

El Procicat es reuneix d’urgència aquest dimecres per comunicar el retorn al confinament comarcal aquest divendres i potser, tornar a endurir algunes restriccions. El Govern ha decidit fer marxa enrere i ja no permetrà que les bombolles de convivència puguin sortir de la comarca, una excepció en les restriccions que ha estat vigent des del 15 de març.

La situació epidemiològica no és bona. La xifra de pacients Covid ingressats és de 1.712, 458 dels quals són a les UCI, 13 més que aquest dimarts. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja avisava que aquesta pressió hospitalària no és sostenible:

“Salut alerta de l'augment d'ingressos a les UCI. Actualment hi ha 445 pacients crítics.



Josep Maria Argimon: "Si anem a aquest ritme, no serà sostenible"



➕ Més info: https://t.co/EB4LI7FFSk pic.twitter.com/OKGsXasO1M“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) April 6, 2021

La situació és preocupant per l'augment de la nova variant britànica i també perquè encara no es veuen els efectes de l'obertura de la Setmana Santa, un període en què hi ha hagut un infradiagnòstic de contagis. Els epidemiòlegs creuen que els indicadors epidèmics poden pujar en els propers a conseqüència de l'increment de les interaccions socials que hi ha hagut durant la Setmana Santa, encara que esperen que la quarta onada estigui molt més atenuada que les anteriors per efecte de la vacunació.