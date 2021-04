La Mesa del Parlament ha tramitat aquest dimecres la renúncia com a secretari segón del diputat de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas. De moment, però es manté la incògnita sobre la data per substituir-lo. Aquest extrem afegeix incertesa a la investidura enmig de les disputes entre ERC i Junts per les negociacions.

Pugna entre Aurora Madaula i Lucas Ferro Cuevillas abandona el càrrec després de la polèmica provocada per les seves declaracions en que qüestionava les propostes de resolució impulsades des del seu propi partit contra la monarquia i a favor de l’autodeterminació. Advertia sobre el seu dubtós recorregut i la necessitat d’evitar que els membres de la Mesa quedessin inhabilitats. Jaume Alonso-Cuevillas, apartat de la Mesa del Parlament De moment, s’han plantejat dos candidats per substituir-lo. D’una banda, Junts proposa a la diputada de la formació, Aurora Madaula. Mentrestant, els comuns insisteixen en intentar sumar suports a favor del seu diputat Lucas Ferro.