Comença el BCN Film Fest amb Johnny Depp com a reclam internacional

El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN FILM FEST) 2021 arrenca aquesta tarda la seva 5a edició. Aquest any compta amb els actors Johnny Depp i Isabelle Huppert com a principals reclams internacionals. El certamen, que obrirà amb "Una joven prometedora", s'allargarà fins al 23 d'abril i se celebrarà presencialment i amb els aforaments reduïts als Cinemes Verdi, a l'Institut Français, al CaixaForum i a la Casa Seat.

El certamen, que tradicionalment tanca el dia de Sant Jordi, va endarrerir les dates l'any passat per la pandèmia. Així i tot, va estar dels primers a Espanya que es va celebrar presencialment. Aquesta edició inclou 60 títols de 24 països entre les 6 seccions del certamen. Es podran veure 4 premières mundials, 1 internacional, 3 europees, 17 espanyoles i 7 catalanes.

Una trentena d'artistes convidats

El festival rebrà aquest any una trentena de convidats, tan nacionals com internacionals. Fernando Trueba i Javier Cámara presentaran 'El Olvido que seremos', mentre que Carmen Chaplin, Mariana Barassi i Clara Lago hi acudeixen per la pel·lícula, 'Crónica de una tormenta'.

L'equip de 'Poliamor para principantes', amb Fernando Colomo i els actors Karra Elejalde, Toni Acosta i Quim Àvila també s'hi personaran. Com a reclams internacionals, hi estaran presents Johnny Depp, amb 'El fotógrafo de Minamata', i Isabelle Huppert, amb 'Mamá María'.

El olvido que seremos - Javier Cámara

D'altra banda, el certamen comptarà també amb visites telemàtiques. Els directors Kiyoshi Kurosawa ('La mujer del espía'), Massoud Bakhshi ('Yalda, la noche del perdón') i Philippe Falardeau ('Sueños de una escritora en Nueva York') hi participaran de forma virtual. També ho farà Nicolas Winding Refn ('Valhalla Rising'), ja que al final no podrà viatjar a Barcelona per motius de la pandèmia però mantindrà les activitats previstes de forma virtual.