Arcadi Oliveres, referent de la lluita per la pau i economista contrari al capitalisme

La web per poder enviar-li missatges n'ha rebut més de cinc mil des que el 3 de febrer d'enguany l'obrí la família d'Arcadi Oliveres perquè tothom que volgués s'en podés acomiadar. I ell, mentre li ha estat possible, rebia cada dia una desena de persones que el visitaven a casa, a Sant Cugat del Vallès.



Li van diagnosticar un càncer terminal i la seva esposa, els quatre fills i els nombrosos néts, han fet pinya amb els milers i milers que l'han escoltat, l'han seguit, s'han associat, han lluitat les seves lluites i n'han pres exemple. L'Arcadi Oliveres ha estat un referent i un home d'acció: ha remogut consciències contra les injustícies des que començà a estudiar a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona. I no era pas fàcil en ple franquisme defensar la democràcia i les llibertats. Li va comportar problemes, però ell sempre ha estat fidel a les seves idees.

Expert en relacions nord-sud, deute extern, cooperació i desenvolupament, ha estat punta de llança contra l'armamentisme, l'empobriment dels pobles, el capitalisme i la pena de mort.



Va participar, per exemple, a la Caputxinada del 1966 i això li costà asseure's com acusat davant el Tribunal d'Ordre Públic. També va ser membre de l'Assemblea de Catalunya, que lluità de 1971 a 1977 i que ens deixà les imatges històriques de la primera manifestació després del franquisme a favor de l'amnistia, el 1976.



A més, Arcadi Oliveres copresidí la branca catalana del moviment internacional per la cultura de la pau i la reconciliació entre els pobles Pax Christi. L'entitat organitzà la Marxa de la Llibertat, sota el lema 'Poble català, posa't a caminar', i allí Oliveres fou detingut un cop més.

Juntament amb Justícia i Pau, Oliveres lluità contra la pena de mort a finals del franquisme. Ja en democràcia, va ser membre actiu de l'Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat. I des del 1980 va ser professor d'Economia a l'Escola d'Estudis Empresarials de Sabadell de l'Autònoma, la UAB.

L'armamentisme, ja a la seva tesi doctoral Arcadi Oliveres es va llicenciar el 1968 i quan va haver de preparar la seva tesi va escollir un altre dels grans temes que ha tractat i del que ha estat un gran especialista, l'armamentisme. Es doctorà amb un estudi titulat 'La indústria militar a Espanya'. Començà a donar classes a la Facultat de Polítiques, a la UAB, i a moltes d'altres universitats en màsters i postgraus: la Universitat de Barcelona, la Politècnica, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la de València i la Universitat Jaume I. Els periodistes de mitjana edat hem conegut sempre l'Arcadi Oliveres vinculat a Justícia i Pau. Sempre estava disposat a fer declaracions, entrevistes, aclariments, breus o no, tot i la seva feina aqui i allà, els compromisos, les xerrades, conferències o reunions amb especialistes en els seus camps d'acció. I sempre amb un somriure amable.



Oliveres es va unir a Justícia i Pau el 1981 i n'ha estat vinculat la resta de la seva vida, i com a president, l'ha coordinat fins al 2014. Com a coneixedor de l'economia que mou el món, va elaborar l'informe sobre la primera Campanya pel 0,7% per aconseguir que l'estat dediqui aquesta petita part del pressupost al desenvolupament dels països empobrits.



És una imatge clara del que ha estat la vida de l'Arcadi Oliveres. Buscar un problema que empobreix la vida i l'ànima de les persones i posar les eines per resoldre'l a l'abast de tothom. Potser no va aconseguit tot el que volia, les seves utopies, però ha mort convençut que s'aconseguirà molt del que va proposar, perquè ha estat un home optimista que ha cregut sempre en el poder de la gent i en la capacitat de raonar, comprendre i actuar. El 2009, el president nord-americà Barack Obama va rebre el Premi Nobel de la Pau. Arcadi Oliveres presidia Justícia i Pau i ens en va donar la seva opinió. En pocs minuts, va fer un retrat de la situació política internacional i explicà per què ho veia com una promesa de futur. 03.57 min Arxiu TVE Catalunya - Dossier - Arcadi Oliveres sobre el Nobel de la Pau a Barack Obama Oliveres va ser sempre en tots els actes que necessitaven la seva veu, contra la globalització que esclavitza i contra el militarisme. El 2017 va protestar fermament contra l'organització del Saló de l'Ensenyament, a la Fira de Barcelona, per permetre la presència de l'exèrcit espanyol. A TVE Catalunya ens va acompanyar dalt la muntanya al programa Cims. Al Tagamanent ens va dir 'El capitalisme és un sistema desastrós. Però no en tenim alternativa. L’alternativa l'hem d’anar construint entre tots i estic segur que ho farem'.

El 15-M, l'oportunitat per a ser optimistes Al capítol de Cims, l'Arcadi Oliveres ens va parlar de com va viure el moviment del 15-M a tot l'estat espanyol com una gran oportunitat. Ens va dir 'Ha estat un toc d’atenció a la classe política. Els motius que van engendrar el 15-M són vigents. He notat que hi ha un gran pessimisme, però també una voluntat de rebel·lia per aquesta situació. La gent s’adona que hem de canviar d’actitud'.



Posteriorment, Oliveres va dir que el moviment del 15-M hauria d'haver estat més efectiu i que calia una major coordinació. Però va valorar com a molt positiu que tantes organitzacions veïnals i de grups de pressió social es trobessin establissin diàleg.