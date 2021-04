Jennifer López se moja y 'se desnuda' en la revista InStyle

Consiguió su primer trabajo como bailarina en 1991. Quién le iba a decir a Jennifer López que 30 años después tendría el mundo a sus pies. La diva del Bronx salió del barrio para comerse hacerse un nombre y lo consiguió. JLo se abrió paso en el mundo del espectáculo y, 30 años después, asegura estar en plena forma. Aunque este verano sopla 52 velas, por ella no pasa el tiempo. Solo hace falta echar un vistazo al reporjate fotográfico que le ha hecho la revista InStyle en su última entrevista. La cantante y actriz repasa su larga trayectoria profesional con la ayuda de quienes mejor la conocen, sus amigos y exparejas.

No hay éxito sin esfuerzo

Sin lugar a duda, Jennifer López se ha hecho un hueco en la industria a base de esfuerzo y mucho trabajo. Ben Affleck lo sabe muy bien. El actor tuvo un noviazgo con la artista después de conocerse en el rodaje de la película Gigli. La relación llegó a su fin, pero no así su amistad, que han seguido manteniendo hasta el día de hoy. Él se deshace en halagos cuando habla de ella: "Me sentí completamente asombrado por lo que ella se comprometía a hacer día tras día, la seriedad con la que tomó su trabajo. Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece que, por fin, está recibiendo el crédito que se merece".

Jennifer López junto a Ben Affleck

No podía faltar Marc Anthony. Jennifer López mantuvo una larga relación con el cantante latino. Tras 7 años de matrimonio y dos hijos en común, la pareja rompió en 2011, aunque ambos se llevan muy bien entre ellos. "Ella es la primera en entrar en la habitación y la última en irse. La persona más trabajadora que he conocido. Cuando estábamos juntos, era todo lo contrario para mí. Eso ha cambiado desde entonces. Aprendí mucho de ella", afirma Anthony. Lo cierto es que Jennifer López no para. Después de que retrasaran el estreno de la cinta Marry me, donde comparte cartel con el cantante Maluma, ahora está inmersa en su último proyecto, la película Shotgun Wedding.

Jennifer López junto a Marc Anthony

Para la actriz Charlize Theron, amiga de JLo, es imposible llegar a su nivel de trabajo, "siempre dando el 120 por ciento". Matthew McConaughey, con quien compartió pantalla en The Wedding Planner, la define como "tremadamente deliberada, intencional, completamente coreografiada y consciente de sí misma". Donatella Versace destaca su talento y sus ganas: "Cuando estás en la misma habitación con Jennifer, casi puedes sentir su energía latiendo por sus venas y llenando el espacio a su alrededor".

Para Jennifer López no es esfuerzo, si no un sueño: "Amo lo que hago. Me apasiona. Cada día no me parece un trabajo. Tengo una energía incansable para lo que hago. También tengo un equipo increíble que me ayuda en todos los sentidos, tanto personal como profesionalmente. Realmente creo que lo más importante es tener gente estupenda a tu alrededor", señala.