Catalunya ha començat a rebre aquest divendres la nova remesa de vacunes d'AstraZeneca contra la covid-19. En total, 168.000 dosis, segons ha confirmat del Departament de Salut. Forment part de les 1.056.500 dosis que el Ministeri de Sanitat està repartint al conjunt de les comunitats autònomes durant aquesta jornada.

Es busquen 38.000 persones de 60 a 65 anys

En previsió d'aquesta nova remesa, Salut va contactar via SMS amb població de 60 a 65 anys per programar noves cites de vacunació i ja n'hi ha 75.000 confirmades per als propers cinc dies. Encara resten per omplir més de 38.000 cites.

“Si tens entre 60 i 65 anys ja pots demanar hora per vacunar-te a qualsevol punt de vacunació de Catalunya amb cites disponibles �� https://t.co/bsW03ftsQ8 pic.twitter.com/YnYSxUmLuH“ — Salut (@salutcat) April 2, 2021

Salut ha explicat que ha obert punts de vacunació per subministrat totes les vacunes "el màxim de ràpid possible" i per això vacunarà "també durant els festius".