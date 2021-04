(Sintonía similar a la del NODO)

(NARR.) "Alcafrán es un pueblo de Castilla donde llueve lo justo

y que cuenta, según el último censo, con 394 vecinos

dedicados en su mayoría al campo.

Aunque también hay una fábrica de patatas fritas y cortezas.

¡Ah! Y hasta tiene una iglesia, un convento de monjas

de las Hermanas Pobres de Santa Clara,

o sea, clarisas;

un castillo que sobrevive a duras penas al paso de los siglos,

un colegio de enseñanza primaria y media,

una plaza mayor, y un navegante ilustre,

llamado don Casto Pérez Pastor y López del Castillo,

que, según las crónicas, acompañó a Francisco Pizarro

en la conquista de Perú allá por 1531.

¡Casi nada!".

(MUJER) "Y entonces llegó el color".

El futuro trajo tractores eléctricos,

sandías sin pepitas y banderas europeas,

pero dejó vacíos los pequeños pueblos.

Hoy Alcafrán se empeña en sobrevivir

con apenas 106 vecinos censados.

Ya no hay fábricas de cortezas y patatas fritas.

Por no haber, ni castillo hay,

por culpa de un temporal que sacudió la provincia

hace 33 años.

Aun así, pese a que cualquiera diría

que el pueblo está condenado a desaparecer,

no todos los vecinos han perdido la esperanza.

Algunos esperan que algo nuevo vaya a suceder

en este viejo lugar de Castilla.

(Pitido)

¿Está...? ¿Está grabando?

Ay, sí.

Hola, vecinos. ¿Qué tal?

Soy vuestra alcaldesa, Marina.

A partir de ahora, desde el ayuntamiento

podremos escuchar vuestras quejas, peticiones, preguntas...

Y qué mejor manera de hacerlo que con este invento.

Os presento el videomatón.

Desde aquí nos podréis contar lo que os preocupa,

lo que os enfada..., lo que os gusta también, ¿eh?

Y, además, podéis hacerlo de una forma...

...anónima.

Oye, hija. ¡Oh! Paloma.

Oye, ¿me toca a mí ya? ¡No!

Entiendo que eres la alcaldesa, pero tengo muchas cosas que decir.

¿Ves? Todo esto son quejas, ¡son quejas!

Mujer, no seas impaciente, que ahora salgo.

¡El pueblo está que da asco! ¡Paloma, un respeto!

¡Vale!

-Lo siento, es que se me ha colado.

Entra, Paloma, entra.

¿Yo no puedo pasar con Paloma? -No.

-¡Pero es que llevo desde las 8:00 para ser la primera!

-Son las normas y hay que respetarlas.

¡Qué prisa! Si el videomatón se va a quedar.

Tenemos que abrir el restaurante.

¿Por qué no venís después?

¿Y quién da los desayunos?

Vienen a por el café y no doy abasto.

-Calma, siempre estás metiendo prisa.

-No estoy para perder el tiempo. ¡Por favor!

El entierro de Sebastián es en diez minutos

y eso sí que es sagrado, caray.

Yo tengo el tractor con el motor encendido,

y al precio del gasoil... ¿En marcha?

(DISCUTEN)

-¡Basta ya!

¡Estas son las normas y se respetan!

-Represora.

(Música animada)

El pueblo está fatal.

Y a la gente como nosotras, que estamos jubiladas,

nos tienen abandonadas.

Nos hacen falta actividades, ¡actividades!

Pilates, bailes de salón...

Una clase de zumba con profesor brasilero...

-Esta mujer...

Aquí, en el videomatón, ¡sin careta!

¡Que la van a reconocer!

Estas cosas es mejor hacerlas de forma anónima,

que luego "to" se sabe.

-No entiendo cómo a Sebastián se le ocurre morirse...

así, de repente.

Bueno, ya está.

(MUJER) -¿Has acabado ya? -Sí.

-Hola. -Hola.

-Qué divertido esto, ¿no? -Sí.

-¿Quieres que te lea los derechos?

Sí...

Pero que está la luz roja, ¡esto está grabando!

-¡Joder! (GIME FURIOSA)

-Soy Abelino, el dueño del restaurante La Plaza.

-Copropietario.

-Ah, bueno sí, el restaurante es de los dos,

de mi marido y mío.

-Soy Pere, de Tarrasa.

Abelino me convenció para venir a vivir aquí, a Alcafrán.

Bueno, y además de su marido,

soy el chef del restaurante La Plaza.

-Restaurante que, por cierto, no nos da ni un duro.

-Hola, soy Ignacio, el padre de Abelino.

Bueno, y también, claro, el suegro de Pere.

Lo que pasa es que Abelino y Pere se casaron.

Y a mí me parece bien.

Porque lo principal es que Pere trate bien a mi hijo.

Y los que van hablando por ahí, que les den.

-Coño, Margarita.

(VOZ EN OFF) -"Sí, soy una vaca.

Y encima huérfana, porque mi dueño, Sebastián, se ha muerto".

-Vamos al cementerio.

(MARGARITA) -"Ay, con el ordeñar que tenía ese hombre".

-Vamos.

(MUGE)

(MARGARITA) "Y aquí los jóvenes del pueblo.

Hoy no van a clase porque se inaugura la escuela de adultos.

Pero, antes de eso,

irán al entierro de Sebastián.

-¿Qué pasa, Joaquín? Hoy no vamos a clase.

-Vale.

Queridos amigos y vecinos de Alcafrán.

Sebastián nos ha dejado.

Pero que esto no os llene de tristeza porque, ahora mismo,

mientras nosotros estamos aquí recordándole

él se encuentra en la diestra de Dios Padre,

gozando de la vida eterna.

Guardemos unos instantes de recogimiento

y recordémosle tal y como era.

Sebastián, amigo nuestro,

querido alcafreño,

descansa en paz.

Querido Sebastián,

como alcaldesa de nuestro pueblo me gustaría poder decirte

que nos dejas ahora cuando el sueño por el que luchaste

se ha cumplido.

Hoy el colegio de Alcafrán vuelve a tener alumnos.

Empezaremos como una escuela de mayores,

pero pronto las risas y los juegos de los niños

se volverán a escuchar en esta escuela.

Pero lo más importante

es que gracias a la perseverancia de vecinos como tú

Alcafrán volverá a tener un maestro

y unos estudiantes.

Así que gracias.

Gracias por tu ejemplo y tu esfuerzo.

No te olvidaremos.

(Mugido)

No es mi culpa si el Ministerio me ha mandado a este pueblo.

Pues vaya sitio.

Y vaya oposiciones que has ganado. ¿Qué pasa con la oposición?

Se presentaban más de 4000,

y la sacamos solo 25.

Perdona, Álex, 25 pringados.

Pilar, ¿cómo pagamos la hipoteca si no trabajo? ¿Cómo?

¿Y qué hago yo en un pueblo que no aparece en el mapa?

Sí viene en el mapa. Se llama Alcafrán.

Vaya nombre.

Tiene 106 habitantes. Pero en verano, más de 200.

Ah, bueno. Qué gentío, ¿eh?

(Tambores, música fúnebre)

-Es que no puedo contigo. No puedo contigo.

Vamos, anda. Venga, camina.

(MUGE) -Vámonos.

Vamos a preparar la comida. Avisad cuando vayáis a llegar.

Sí, descuida.

Ahora todos a esperar al profesor, que no tardará en llegar.

Yo voy al ayuntamiento porque tengo mucho trabajo atrasado.

En cuanto venga, bajo.

-Subo contigo.

A descansar un poco, que me duelen las cervicales...

Bueno, pero estad alerta.

Aquí no desmadrarse. No te preocupes, mamá.

Yo me llamo Laura y soy la hija de Marina, la alcaldesa.

Y esta pesada de aquí es mi hermana, Ana.

Encima somos mellizas, ¿sabes?

Tía.

-Hola.

¿De verdad tenemos que hacer esto?

-Va pegada al móvil porque siempre está hablando con Ramón,

su novio. ¡Y es un pringado!

-¿Qué dices, niñata?

No es mi novio, ¿vale? (RÍE) -¿Qué no?

-Toda la vida yendo al cole de San Orero en bus

y cuando empezamos el instituto van y abren el colegio.

-Eso habrá que verlo. De momento solo van a dar clase los viejos.

-Dice mamá que el curso que viene abrirá.

-Necesitan siete niños.

-Abelino y Pere adoptan un chino. -¡Ruso, no chino!

(MURMURAN EXCITADOS)

-¡Esto es la bomba atómica!

-Salvador, ¿te has tomado la pastilla?

-No, la he dejado para luego.

-¿Que luego va a haber más?

-Hombre, pues claro.

-Mi padre se cree que no me doy cuenta,

pero sé que está enrollado con Paqui, la policía.

Y ya era hora.

El pobre... está muy solo.

(Campanada)

...del padre, del hijo y del espíritu santo.

(Órgano)

(Apaga el casete del órgano)

La paz sea con vosotros, hermanos.

(Piar de pájaros lejano)

Estoy harto de que os hagáis los suecos

y vengáis a la iglesia de uvas a peras.

Entonces, ¿ahora qué hacemos?

¿Sobre qué, Ignacio?

¿No ves que está a punto de explotar la pobre?

Sí, pero yo no puedo ordeñarla.

Pues usted, padre.

A mí no me mires, que no sé cómo hacerlo.

O sea, tengo que ordeñarla yo, como siempre.

¡La vaca no es mía!

Que no es mía, leche. Vale.

Venga, Margarita. Vamos.

¿Y es guapo? ¿Quién, Paloma?

¿Quién va a ser? ¡El maestro!

Igual se ha arrepentido.

-A lo mejor está como un tren.

Solo he hablado con él por teléfono.

Yo hace años me pirré por un maestro.

¿Te acuerdas?

Yo me voy a tener que marchar.

Tengo que hacer la declaración de la renta.

¿La renta?

Me sale a devolver.

Mira, Pili, el toro.

¡No lo entiendo!

¿Para qué nos hemos comprado un piso en Madrid

si al final acabamos aquí, en...?

Alcafrán. Como se llame.

¿Para qué lo compramos,

si tú querías venir a un pueblo de mala muerte?

No es un pueblo de mala muerte.

Cuando lo compramos no sabía que me iba a quedar sin trabajo.

Por eso hice la oposición, para pagar la hipoteca.

¡Alcafrán!

(Reventón)

¿Qué pasa?

(Música divertida)

(Verja abriéndose)

Por fin, creía que no salías.

(GIME CONTENTA)

He venido en tu coche.

(RÍE SATISFECHO)

¿Por qué has tardado tanto?

Es que querían darme una fiesta de despedida.

A ver si llegamos.

¿Adónde? Al pueblo.

Se inaugura la escuela de adultos, Matías.

Que tenemos colegio otra vez. ¡La dichosa escuela!

El juez dice que tengo que ir una vez por semana.

¿Y para qué?

Para lo del buen comportamiento. Tengo inglés, informática...

¡Ah, vaya!

Bueno, igual te entretienes y eso.

Pero ¿qué estás diciendo?

¿Qué hago yo de Jaimito? Esto es culpa del abogado.

Lo voy a mandar a tomar viento.

Por cierto, Sebastián se ha muerto.

Lo han enterrado hoy.

Pues bien muerto que está.

Qué impresentable que eres, Matías. Siempre gruñendo.

Hablo como me da la gana.

El edificio de la escuela lo inauguré siendo alcalde.

Y ahora me culpan de llevarme comisiones por la obra.

Que las he cobrado, pero como hace todo el mundo.

(GIME)

¿Y eso qué es?

Una pulsera electrónica. ¿Para qué?

Para que no me escape.

Esto tiene un radio, si salgo del pueblo, pitará

y vendrán a por mí.

Vale. ¡La madre que los parió!

Soy como un aguilucho del SEPRONA.

Pues no te queda mal.

Apagado o fuera de cobertura.

A ver si se ha perdido.

¿Cómo? Si anoche hablé con él y le expliqué cómo llegar.

Ponme un café con leche. -Hola.

Buenos días. Un café doble.

Uy, hola. -Hola.

Paqui, ¿estás bien?

Sí. Bueno, es que he pasado una mala noche.

Cortezas calentitas.

Paqui, ¿qué te pasa en el pelo?

-Ah. No, el viento.

-Sí, claro, "el aire en movimiento".

-¿Has metido la cabeza en un túnel de secado?

-¿Y vosotros qué vais a hacer para la inauguración?

-Pues eso... Pere.

-De primero:

ensalada de aguacate con lluvia de bolitas de granada;

de segundo, lubina al horno con hinojo y patatas panaderas.

Y de postre, melocotón al limón con esencia de frambuesa.

-¿No vas a hacer torreznos?

Se van a enterar estos.

Deja de hablar y mira, que nos la vamos a pegar.

Pues en cuanto lleguemos,

tengo que coger el dinero que tengo en el altillo y los recibís.

¿Qué dinero y qué recibís son esos?

Unos ahorros que guardé en el doble techo del despacho,

en la alcaldía. Pero ¿cuánto?

Bastante, ¿qué más da?

¿Y para qué quieres esos recibís? No me entero de nada.

¿Para qué va a ser?

Llevan la firma de las comisiones que gané.

¿Qué tienes un dinero escondido

en un altillo del ayuntamiento?

Te lo estoy diciendo.

Tenemos que colarnos y cogerlo todo.

¿Y para qué quieres esos recibí?

¡Otra vez! Porque llevan mi firma.

Y, si la fiscalía los presenta, me como siete u ocho años.

¿Lo entiendes?

Date prisa, que llegamos tarde a la inauguración del colegio.

Uy, esos chicos parece que han pinchado, ¿no?

Bueno, que llamen al seguro.

Voy a la gasolinera y echo un vistazo.

Me quedo más tranquila.

Hola, Ramón, ¿qué tal?

¿Hoy no trabajas? Hoy no, señora alcaldesa.

Pues todos a sentarse a las sillas. Si aún no ha llegado.

Pues ya vendrá. Venga, vamos.

¡Vamos!

Tranquila, si lo veo, lo traigo. Sí, por favor.

Venga.

-Creo que en la siguiente rotonda es a la derecha.

Es tardísimo. Es imposible, yo me rindo.

No sé cómo sacar esto. ¿No sabes cambiar una rueda?

Pues no, no sé. Déjame a mí.

Dame las instrucciones. Me he clavado una astilla.

Tú llama a la alcaldesa. No tengo batería.

Joder, pues llama desde mi móvil.

Me cago en la mar. No me acuerdo del número.

(Llamada)

¿Sí?

¿Oiga?

¿Quién es?

Hable más alto, no le oigo.

¿Chus?

¿Chus? Dice que es un tal Chus.

¿Sí?

Dime, dime.

No, no hemos llegado. Hemos tenido que cambiar la rueda.

Luego te llamo. Adiós.

¿Quién es Chus? Nadie.

Si has dicho que luego le llamas. Son cosas mías,

tienes que saberlo todo.

Era Jesús, el director del banco.

¿Del banco? No estaremos en números rojos.

¿Estamos en números rojos? No.

Habrán devuelto el recibo del seguro.

Dile que hoy le ingreso el dinero. No, no es eso.

¿Qué es?

Di algo, mira que te gusta el misterio.

¿Me puedes contar qué pasa?

¿Qué va a pasar? Nada.

Cuando llama el banco no es para regalar cuchillos,

algo pasa. Que no.

Está bien, yo llamaré. No, que no.

Llamo yo. Que no te doy el teléfono.

Estás haciendo un mundo de una tontería.

Esos buitres cuando llaman es por algo.

Seguro que tenemos la cuenta al descubierto.

Te lo cuento, pero no la organices.

Pili, por Dios, no habrás pedido otro crédito.

No, ¿para qué?

La última vez compraste muñecos con pelo natural.

Para aprender el alisado japonés.

Solo compré siete y fue para montar mi salón de belleza.

Pero no te pareció buena idea.

Pero no he pedido otro crédito, es otra cosa.

¿Qué cosa?

Que se te tiene que contar todo.

Que...

Ya sabes cómo son estas cosas. Pilar, ¿qué cosas?

Es que es una tontería.

A ver,

que Jesús y yo...

¿Jesús? ¿Chus? ¿El del banco, el de la hipoteca?

Sí, ese. ¿Qué pasa?

Fuimos al cine a ver una peli de Almodóvar.

¿Cómo, de Almodóvar? Sí.

Y luego me dio la mano.

Y luego me dio un beso.

Y luego una cosa llevó a la otra. ¡Me cago en la puta!

¿Te has "liao" con él?

¿Y me lo sueltas así?

No haces otra cosa que preguntar y preguntar.

Yo no quería saber eso, Pili. ¿O sí?

Pero ¿qué has hecho?

¿Tú nunca has ido a ver una peli de Almodóvar?

A mí no me líes, nos conocemos.

Me habías dicho que no te ibas a enfadar.

Además fue un beso sin lengua. La puntita.

No quiero saberlo, no me lo cuentes.

Pues ya lo sabes. O sea, que sí.

Te has liado con él. No.

¿Te lo has "tirao" sí o no? ¡No!

¿No?

Bueno, sí, un poco. ¿Cómo que un poco?

Ay, la policía. Un poco, dice.

Mañana voy al banco y la monto. Calla, la policía.

Buenos días. -Buenos días.

-No irán Uds. a Alcafrán.

Sí. Sí. Nos hemos perdido.

-No será el profesor del pueblo. Sí, soy yo.

Hemos pinchado una rueda.

-Es que en el pueblo están preocupadísimos.

Anden, súbanse que los acerco.

-¿Y mi coche?

-Ahora mismo llamo a una grúa y se lo llevan al pueblo.

Con el del banco, que nos cobra un 3 % de interés.

Qué obsesión. No me lie con él. Lo acabas de reconocer.

No. He dicho que he estado dos veces con él.

Estás haciendo un mundo de una tontería.

Si lo sé, no te cuento nada.

Tenemos que hablar. Que sí.

Largo y tendido. Que sí.

Pero es la última vez que te cuento algo.

Coge las chaquetas, cariño mío.

-¿Se sabe ya algo del profesor?

Ha ido Paqui a buscarle. Enseguida empezamos.

¿Este viene o no viene?

¡Claro! Un poquito de paciencia, ¿no?

Ya, pero sabiendo lo que se le viene encima,

lo mismo da media vuelta.

-Ramón. -Dime.

-¿Por qué no te apuntas a la escuela de adultos?

¿No querías sacarte el graduado? -Solo fui a preguntar.

Además, estoy bien en la gasolinera. Me pagan una pasta.

-¿Cuánto? -Casi 800.

-¡Ya ves!

-¿Y no te gustaría irte del pueblo?

-No sé, me gusta estar aquí. -Yo en cuanto pueda me largo.

-¿Qué dices? Si te da miedo ir sola a San Orero.

¡Y eso que está aquí "lao"!

-¡Rápido, la música, que ya viene!

(Himno de España)

Carmen, mira, todavía me echan de menos.

¡Parad! ¡Parad!

¡No es él!

Bueno, bueno. Matías Ibáñez ha vuelto.

El que faltaba.

Hombre, Matías. Ya has salido de la cárcel, ¿eh?

No, me he escapado para venir a verte.

Pues ya me ves, ya te puedes volver, anda.

-¿Y qué tal te lo has pasado?

Pues, teniendo en cuenta que soy inocente, muy mal.

Lo que se ha hecho conmigo es una injusticia.

Allí habrás hecho muchos amigos porque allí hay gente principal.

¿Qué hacías todo el día?

Lo normal: ver la televisión, jugar al ajedrez...

Al dominó. Carmen.

¿Y qué tal con la nueva alcaldesa?

Maja, muy maja.

Bueno, y muy guapa también.

Porque, dicho sea de paso,

eres el alcalde más feo que hemos tenido.

-El único que ha ido a la cárcel. ¿Ya estás aquí?

Me alegro de verte.

¿Cuándo tienes el juicio?

No lo sé, espero que pronto.

¿Y tú, qué tal en mi ayuntamiento?

No, Matías, en tu ayuntamiento no; en el de todos.

¿El profesor ha venido ya?

No, no ha llegado todavía.

-Este es un sinvergüenza.

-Mi padre dice que tiene más de 100 millones en Suiza.

-Todos son iguales. No hay uno que no mangue.

-De eso nada, mi madre no roba.

-¡Paqui trae a alguien!

(Himno de España)

-Aquí los traigo.

-Ese debe de ser el profe. -Qué cara de "pringao".

-Tú sí tienes cara de "pringao". -¿Y ella? Está tremenda.

-"Pa" no fijarse. -Pues el "teacher" tiene un culo...

Álex, ¿verdad? Marina. Encantado.

Igualmente. ¿Qué os ha pasado?

Que nos hemos perdido,

y luego hemos pinchado la rueda.

Soy Pilar, su novia.

Encantada. Yo soy Paloma.

-Y yo soy Inés.

Lucas, ven. Ya han llegado.

¡Por fin, por fin!

Lucas es nuestro cura. Álex es el profesor.

Y... Pilar.

Pilar es su...

Encantado. ...su pareja.

La casa que os teníamos preparada no está para entrar a vivir

porque han aparecido humedades.

Pero de momento os quedáis en mi casa.

Os he preparado una habitación.

Qué va, muchas gracias. En cuanto Álex termine su clase

nos volvemos a Madrid.

¿Cómo os vais a ir a Madrid?

Si además hemos organizado una comida

para celebrar la inauguración del centro de adultos.

¿El centro de adultos?

Ah, ¿no...?

Te lo contaré luego.

Es que no tenemos los siete niños

que pide el Ministerio para una escuela rural.

Pero dos de nuestros vecinos tienen permiso para adoptar,

así que el año que viene Álex podrá impartir

infantil, primaria y ESO.

Empecemos. Es un acto pequeño, nada serio.

Vamos.

Por favor, sentaos, que vamos a empezar. Gracias.

¿Y qué vas a enseñar? ¿Ganchillo? No, se llaman "cepa":

centros de enseñanza de personas adultas.

Los vecinos se pueden sacar el graduado

y en algunos casos despierta emociones y conciencias dormidas.

¿Conciencias dormidas?

Ahora que están entretenidos vamos a meternos dentro.

Pero ¿cómo vamos a entrar? Nos van a ver.

Nos colamos por detrás. Aún tengo la llave.

No, al final nos ven.

Carmen, que no nos ven.

Vale.

Te sacas una oposición para trabajar en un pueblo sin niños.

Sí, Pilar. Dar clases a personas mayores

es una labor social muy importante.

Para ellos es una segunda oportunidad.

¿Muy importante?

Bueno, tú das la clase, pero luego volvemos a Madrid.

Ya hablaremos. No, ahora.

Vale, hablemos. ¿Cómo me has engañado?

No. Y con un usurero.

No cambies de tema. Yo hoy duermo en Madrid.

¿Me pones cuernos y dices que cambio de tema?

Eres un antiguo, eso no son cuernos.

¡Eso ha sido un "affaire"! ¿Qué?

¿Un "affaire"? Un "affaire". Baja la voz.

Creo que le han puesto los cuernos.

No digo nada, pero llevan aquí 15 minutos

y parece que darán que hablar.

Estarán nerviosos por el cambio.

A Álex, el profesor, se le ve buena persona.

Y a ella también.

¿No?

Bueno, queridos alcafreños y alcafreñas,

hoy es un día muy especial para todos nosotros

porque, después de muchos años con el colegio cerrado,

hoy vamos a inaugurarlo de nuevo junto a todos vosotros

y al más importante, nuestro profesor.

(Aplauso)

(CARRASPEA)

Bueno, pues muchas gracias

por este cálido y pintoresco recibimiento.

Como ya sabéis,

de momento nos vamos a dedicar a la enseñanza para adultos.

Pero en cuanto tengamos siete alumnos en edad escolar

empezaremos con la primaria.

¿Aquí hay algo interesante que ver?

Claro. Un castillo del siglo XI.

Ah. Pero solo quedan ruinas.

Madre mía, si es que me vas a matar.

¿Qué están haciendo? A ver si lo adivinas.

(Besos y gemidos)

Hoy abrimos las puertas para que quien lo desee

pudo aprender lo que en su momento no pudo o quizá no quiso.

Como dijo Kimani Maruge,

el estudiante más viejo del mundo,

"El hombre no deja de aprender

hasta que tiene tierra en las orejas".

Quiero decir que nunca es tarde si la dicha es buena.

Ah.

-¿Qué tiene que ver la tierra con las orejas? No entiendo.

Es una cita de un keniano que empezó a estudiar con 84 años.

Ya lo estudiaremos.

¿Un poquito de agua? Por favor.

Pues eso, que Alcafrán abre sus puertas a Alejandro,

deseando que nos enseñe...

todo lo que no sabemos. Ah, eso sí,

quiero que desde hoy me tratéis como un...

...¿alcafreño? Alcafreño.

Como un alcafreño más.

¡Vivan los maestros guapos y listos!

¡Viva!

¡Viva la alcaldesa! (TODOS) ¡Viva!

Viva Alcafrán.

Viva.

¡Viva tú!

(PAQUI) -Viva Alcafrán, madre mía.

(Gemidos)

(Himno de España)

-Este es el último día que lo hago.

Esto hay que arreglarlo de alguna manera.

¡No puedo más! ¡No puedo más!

-Déjame a mí un rato.

-No, déjalo. Ya que estoy yo...

-En el próximo pleno hay que dejarlo zanjado.

Ya está bien.

Y, tú, Margarita, un poco más.

¿Cómo va eso, chavales? Margarita.

Pues mal, padre. Peor no puede ir.

Tengo un dolor de lumbago que me tiene frito.

Vaya por Dios. ¿Ha dicho ya su misa?

Sí, pero no había nadie. La de siempre, Amparo.

Ah.

Es que esto va de mal en peor.

Ni a saludarme vienen.

Me da pena ver la iglesia vacía.

Padre, le quiero hacer una pregunta.

Pero respóndame con toda sinceridad.

Claro, hombre.

¿Usted cree en Dios?

-¡Anda!

Como ya sabéis, yo soy Álex.

Me llamo Alejandro Subirachs.

Vamos a presentarnos para ir conociéndonos.

Soy todo oídos.

Yo soy Inés, soltera, mejorando lo presente.

Y me he apuntado a estas clases para aprender a manejarme

en correos electrónicos.

Eso está muy bien.

(TARTAMUDEA) Yo soy Vicente.

Y soy el sepulturero.

Bueno, y también hago chapuzas, ya sabe.

Y tengo 35 años.

¿Y por qué estás aquí, Vicente?

Pues yo quiero el graduado,

para escribir sin faltas de "ortrografía".

Y para sacarme novia...

por internet. Tomo nota.

Yo me llamo Paloma, y soy viuda.

No digo la edad porque no me da la gana.

Me gustaría aprender cosas.

No sé, cosas. Inglés, por ejemplo.

-Yo soy Ramón y tengo 20 años.

No tenía pensado apuntarme,

me han liado mis colegas para que me saque el graduado.

Yo trabajo en la gasolinera. ¿En la del pueblo?

¡Buenas!

Perdona por el retraso, es que estaba tocando fuera.

Tranquilo, estábamos presentándonos precisamente.

¿Cómo te llamas? Me llamo Hisham.

Hisham. Sí.

Y soy de Marruecos.

Pero como si fuera de Alcafrán de toda la vida.

Llevo aquí más de diez años

y muy bien, muy bien.

Soy carpintero

y toco el violín con mi banda de música,

que se llama Los Sarnosos.

¿Y por qué estás aquí, Hisham?

Me gustaría tener el graduado escolar,

si pudiera ser. Claro.

Como objetivo común, todos queréis el graduado.

Bueno, e internet.

Veo que está muy presente como herramienta útil.

¡Pues a por ello!

Por cierto, ¿Matías Ibáñez?

En la casa del cura me voy a quedar.

¿Es que están todos locos o qué les pasa?

¡Padre!

¿Es a mí? Sí.

¿Hay algo que hacer aquí?

No tengo nada que hacer hasta que Alejandro termine.

(DUDA)

¿Quiere ver la iglesia?

Ah. Acompáñame, que te la enseño.

Es pequeña, pero tiene una pila bautismal del s. XV

que es digna de verse. Una cosa sensacional.

Te va a encantar, ya verás. ¿Y esta vaca va sola?

Sí. Su dueño acaba de morir y la estamos cuidando entre todos.

Es muy tranquila. Aquí todos somos tranquilos.

Margarita se llama.

Tenemos una relación especial.

"Sí, tranquila pero no tonta.

A ver qué se traen estos dos entre manos".

-Ay, Salvador, eres tremendo.

-Tú sí que eres tremenda.

-No paro de pensar en ti.

-Yo también pienso en ti.

Todo el rato pienso en ti.

(EXCITADA) -¿Otra vez?

Pero si estoy agotada.

-Ya.

-Pero que tenemos la comida del colegio.

-Es verdad, la comida.

¿Y un aperitivito?

-Bueno, la última vez, pero rapidito, ¿eh?

(PAQUE GIME)

(RÍE) No... Así no.

Cuidado con el escalón que a veces da sustos.

Y esta es nuestra iglesia. ¿Qué te parece?

Qué bonita. Bonita, ¿verdad?

Fíjate en el detalle de la doble fila de columnas.

Matías dice que es una copia exacta de la catedral de León.

Bueno, yo no diría tanto. Él dice que a menor escala.

Muy bien.

Y aquí, como ves...

como te decía antes, nuestra pila bautismal

del siglo XV.

Piedra maciza, preciosa.

(Teléfono)

Y este es nuestro Cristo.

¿Jesús?

Sí, claro. Jesús, ¿quién va a ser?

Jesús, no me vuelvas a llamar. Se acabó.

No sabes la que me ha liado Alejandro por tu culpa.

Porque se ha enterado de que nos hemos acostado.

Se lo he dicho yo.

Sí, ya sé que le estás llevando la hipoteca,

pero te recuerdo que es mi novio.

Se lo he dicho lo que me ha dado la gana.

No, escúchame tú. Estoy harta, harta de ti,

de Alejandro, de los hombres...

Hola.

¿Puedo hablar contigo? Estoy en Alcafrán, un pueblo.

No. Jesús, ni se te ocurra.

No, aquí no vengas.

Jesús, escucha... ¡Jesús!

(Llamada cortada)

Lo que me faltaba.

Me voy.

Acuérdate de que hay comida en el restaurante.

Ah, no creo que vaya.

Chao, Pilar.

¿Qué le pasa a esa chica? Madre mía, yo qué sé.

Creo que se acuesta con uno del banco.

¿Es que todo el mundo se acuesta con todo el mundo?

¿Sabías que Paqui y Salvador estaban liados?

Perdona, pero de secretos en confesión no hablo.

Pues yo me separé porque me pusieron los cuernos.

Por eso no hay que separarse.

Ya ves tú qué tontería.

Que no está. ¿Cómo que no está?

Que me han robado.

Pero ¿quién?

¿Quién va a ser? Esto está lleno de ladrones.

¡La madre que los parió!

Pues vamos a denunciarlo.

¿Qué vamos a denunciar? Es dinero negro.

Que me han robado. ¡Robarme a mí! ¡A mí!

Tranquilo, Matías.

Me habéis robado, ¿eh? Robarme a mí, a mí.

Pero ese dinero va a volver a su dueño.

¿No os da vergüenza robar? No, porque sois unos sinvergüenzas.

Que no sé quiénes sois,

porque lo habéis hecho con nocturnidad, alevosía

y premeditación. No os he visto la cara,

pero os he notado el olor, el olor a mierda.

¡A mierda de rateros, de ladrones!

Pero ese dinero lo recupero como que me llamo...

Matías, ¿te has vuelto loco? Te va a oír todo el mundo.

¿Quién es usted? No la conozco. Déjate de tonterías.

¿Quieres volver a la cárcel?

¿Qué haces?

Mira, te vas a calmar.

¿Recuerdas lo que te dijo el psicólogo?

Que vestirse de mujer no es malo. No, no, no.

Eso no, lo de la meditación, joder.

(ENTONA UN "OM")

Eso es, así.

Y ahora vamos a entrar a ese restaurante

tan tranquilamente como si no hubiera pasado nada.

(TODOS) ¡Por el maestro!

Muchas gracias.

¿Ella se va para Madrid y lo deja plantado?

Eso parece.

Mira qué cara de triste tiene.

Se acaba de enterar de que le está engañando.

Normal, lógico.

Demagogia.

¡A ver! Dos claritas.

Para mí una caña.

-Marchando.

¿Les decimos que se sienten?

Sí. Por mí sí. -A mí me da igual.

Matías, ¿por qué no os sentáis a comer con nosotros?

Porque no quiero.

Que sí, hombre. Sentaos, no nos hagáis el feo.

Venga, cariño, claro que sí.

Matías Ibáñez y su señora, doña Carmen.

Matías era el alcalde.

Alejandro es el nuevo maestro.

Mucho gusto. El gusto es nuestro.

Por cierto, mi marido va mañana a la escuela.

Sí, muy temprano.

Qué bien, un alumno más. Estaré encantado de recibirle.

Es que el juez le ha mandado que vaya a la escuela,

y así tenerlo controlado. Ya me entiende.

¿El juez?

Bueno, Carmen, vamos a irnos callando un poco.

Sí, mejor.

¿Nos sentamos?

¿Había venido ya a Alcafrán? No, la primera vez.

¿Qué le parece? Pues todavía no lo he visto.

Ya verá como le gusta.

¿Está casado?

No, casado no.

Tiene novia. Carmen, ya con las preguntitas.

¿Qué pasa? La verdad es que no lo sé.

No sé si tengo novia.

Qué gracioso.

Dice que no sabe si tiene novia.

¡Bueno!

-¿Y tú por qué esa cara de mala leche?

Porque aquí unos tienen la fama y otros cardan la lana.

¿Y eso qué quiere decir?

Quiere decir que en este pueblo hay mucho ladrón.

Muchísimo.

Lo dices por los que han pasado por la cárcel.

¿Y tú qué tienes que decir de mí? ¡Muerto de hambre!

¡Un momento, a ver qué pasa aquí!

Pasa que quien se pica, ajos come.

Aquí los que comen ajo sois vosotros.

Paletos.

Si aquí hay un paleto, ese eres tú.

¡Tú!

(PIENSA) "Se va a liar. Se veía venir".

(CHISTA AMENAZANTE)

(RÍE)

¡Te hundo!

(GRITAN)

Pero ¿qué os pasa?

"Caminarán a dos patas,

pero estos humanos están como cabras".

-¡Alejandro! ¡Sí!

¿Tienes las llaves del coche?

Sí, creo que sí.

¿Adónde vas? A Madrid.

Pilar, por favor.

Que no, que me marcho. -¡Pilar!

He venido. Pues ya te estás marchando.

¡Pero qué indecencia!

(Exclamaciones)

¡Álex!

Toma, cariño.

Gracias.

Buen directo. Muchas gracias.

Aquí no hay más que gentuza.

¡Ladrones, sinvergüenzas! Ahora, te digo una cosa,

no me voy a quedar de brazos cruzados.

(MARGARITA) "La cosa no fue a mayores.

Y, como era de esperar, todo volvió a ser como cada día.

Eso sí, de momento Matías no ha encontrado el dinero

que escondió cuando era alcalde. Pobrecillo".

(Mugido)

En el único bar del pueblo,

Pere sigue apostando por una cocina moderna,

pero Abelino ve cómo el bar cada día está más vacío".

-Mira Margarita.

-"Alejandro parece que se ha ido adaptando al pueblo.

Y los alumnos a él.

(Mugido)

Paqui y Salvador siguen amándose a escondidas

como un par de adolescentes.

(Mugido)

Si no fuera porque Lucas es un cura con verdadera vocación,

y que Marina es ética, a carta cabal,

uno pensaría que uno está por el otro.

Pero no es eso.

Son solo buenos amigos.

Lo cual no significa que ella no pueda encontrar de nuevo el amor.

Al mismo tiempo, Lucas, cuando sueña,

se imagina su iglesia a rebosar de fieles.

Esa pequeña iglesia donde, según dicen las crónicas,

el mismísimo Cristóbal Colón escuchó misa

allá por 1492.

Y aquí sigue Ignacio.

Aunque se lo ha dejado claro a la alcaldesa:

él no puede seguir ordeñando

porque la artrosis lo tiene hecho harina.

Sí, es un día más en Alcafrán.

Pero, cuidado, que no os engañe la tranquilidad del pueblo,

porque está claro que se avecinan grandes cambios.

Pero, bueno, ¿qué sabré yo?

Al fin y al cabo, solo soy una vaca".

"Tengo unos papeles que le van a gustar al juez.

Si no quieres pasar los próximos años en la cárcel

preséntate hoy mismo, a las 12:00 en La Plaza".

¿Esto qué es?

Billetes de 500 euros.

¡Espera, espera, si tengo más!

Entro a la iglesia, veo un sobre en el altar

lo abro, y salen montones.

Vamos a hablar de la reproducción.

Este tema me encanta.

Me han metido en una lista para ordeñar a la vaca.

Margarita.

Es imposible. Yo no he ordeñado en mi vida.

Billetes de 500 euros. Un montón, nuevecitos.

¿No son los de antes?

Me los he encontrado en el altar.

¡La madre que te parió! ¡Devuélvemelo!

¡Te mato! Te juro que te mato.

¡Nos vamos a la ruina!

-En este pueblo no saben comer.

-La culpa es del pueblo.

-Ni aun teniendo dinero piden comida decente.

Solo torreznos y croquetas.

Y judiones con chorizo.

27.000, 27.500, 28.000...

¿Dónde estás?

Que no quiero volver a la cárcel, ¿me oyes?

Tranquila, me pongo a hacer autoestop a Ciudad Real,

allí cojo el tren a Portugal y un barco a Brasil.

¿Campeona de Europa de boxeo?

No, de España.

Intentaré no tocarte las narices.

Más te vale.

¡La furgo es tuya! ¡Las llaves! -No es mía, no.

-¡Te he visto aparcar, joder!

-¡Vale, vale, vale!

-¡Joder!

-¡Que es nueva!

-Calla.

No has comido nada. Es que he comido con Marina.

Hemos comido y ordeñado juntos a Margarita.

¿Y qué tal? Me ha encantado.

Estoy deseando volver a ordeñar.

Sal, cobarde. ¡Ya te pillaré, soplapollas!

¿Qué haces aquí? Mira, ya ves.

No, no, no. Ni hablar. Aléjate.