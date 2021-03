L’inici de la pandèmia i les restriccions per contenir el virus han perjudicat greument l’economia de diversos sectors del comerç. Per això, aquestes pasqües el Gremi de Pastissers vol passar pàgina i confia a vendre prop de 700.000 mones de Pasqua per apropar-se així a les xifres del 2019, un any abans de la pandèmia.

Tot i això, calculen que la facturació baixarà entre un 15% i un 20%, perquè les mones seran més petites per la prohibició de les trobades entre bombolles. "L'any passat va ser un any molt atípic, ple de pors i incerteses. Ara esperem que, malgrat les limitacions, tothom pugui celebrar la Pasqua i gaudir-la amb els seus fillols", ha explicat a l'ACN el president del Gremi, Elies Miró.

Obrador de mones

Les vendes de mones de Pasqua van caure en 2020 La Pasqua de l’any passat es va celebrar en plena pandèmia i amb confinament domiciliari. Moltes pastisseries van reduir la producció de mones o van optar per traslladar la celebració a la Segona Pasqua. En total, es calcula que les vendes van caure prop del 40%.

Sense personatges de moda La falta d'estrenes al cinema ha deixat sense nous personatges a les mones del 2021, i s'han hagut de recuperar personatges de les darreres edicions. També s'han recuperat temes dels "de tota la vida", com el Barça o la saga de Star Wars. Peces de xocolata de dibuixos animats