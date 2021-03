La Semana Santa es buen momento para disfrutar de las delicias gastronómicas propias de esta fecha marcada en el calendario. No hay mejor momento que este para colaborar entre todos, materializar antiguas tradiciones y crear otras nuevas. Aunque cada casa tiene sus trucos y sus recetas, no pasa nada por andar un poco perdido. A lo mejor somos nuevos en la cocina o los distintos platos son la especialidad de otro familiar que no ha podido estar con nosotros... O a lo mejor simplemente queremos probar cosas nuevas y hacer esos dulces que siempre pedíamos a la pastelería.

Para todo eso estamos. Pestiños, huevos y monas de Pascua, flores de carnaval, bacalao o distintas formas de potaje de vigilia: recopilamos las mejores recetas emitidas en RTVE o suministradas por nuestros lectores en los concursos de recetas de Semana Santa que hemos organizado en años anteriores. ¡Todas las opciones que quieras poner sobre la mesa!

Flores de Carnaval 03.09 min El maestro repostero Oriol Balaguer nos enseña la receta del dulce de sartén que más va a triunfar en estos días: La flor de Carnaval. El famoso repostero Oriol Balaguer nos enseñó en Aquí la tierra a preparar este famoso dulce que se come en muchas zonas de España. Las flores de Carnaval son una receta centenaria y, dependiendo del lugar, se comen en Carnaval o en Semana Santa. En cualquier caso, son una de las reliquias tradicionales de nuestra cultura, y para prepararlas sólo necesitas los siguientes ingredientes: 250 gramos de harina

Medio litro de leche

2 huevos

30 gramos de azúcar

20 ml de agua de azahar

1 limón

1 naranja

Para decorar: azúcar y canela

Para freír: aceite de girasol

Instrumentos: molde de flores Primero hay que echar la leche en un cazo con el azúcar, la cáscara de la naranja y el limón, y calentarlo a fuego muy lento durante una hora por lo menos. Luego mezclamos los dos huevos con la harina en otro bol, añadimos el agua de azahar y la infusión de leche y cítricos (previamente colada, para quitar las cáscaras) muy bien mezcladas, hasta que quede una masa sin grumos. Calientamos el aceite de girasol en una sartén o cazo, "mojamos" el instrumento para hacer flores y las freímos hasta que nos queden bien doradas. Después las depositamos en un papel de cocina para quitar el exceso de aceite, y las rebozamos con azúcar y canela. ¡Listo!

Potajes de bacalao La siguiente receta nos la dio un grande de los pucheros: Iñaki Camba. El chef hizo este puchero de garbanzos con bacalao, el pescado extraño de esta época del año donde la carne tiende a estar un poquito mal vista. Si respetamos las tradiciones, tenemos que aprender a cocinar el bacalao, y el potaje es uno de los guisos más típicos de la Semana Santa. ¡Mira cómo se desenvuelve el Chef y aprende de él! 03.01 min Atención al potaje de garbanzos con bacalao de hoy. Una pota es un puchero de barro. Y lo que se cocina dentro de una pota, o sea el "potaje", es un plato de verduras y legumbres cocidas en abundante agua con algún otro producto noble. Tradicionalmente, en esta época del año, donde la carne ha estado mal vista, ese invitado estrella ha sido siempre el bacalao. Y como nosotros somos respetuosos con las tradiciones, tenemos receta de potaje de garbanzos con bacalao que nos va a preparar un grande de los pucheros: Iñaki Camba. El chef también nos propone un menú de primavera para estas fechas. Pero lo cierto es que cada casa tiene un potaje, y varias personas de la audiencia nos mandaron sus recetas familiares y locales para que aprendiésemos a cocinar otras variantes deliciosas. Janet de la Puente Marcos, de Asturias, nos enseñó a hacer el potaje de repollo y cocochas que ella prepara en Semana Santa. Necesitamos: Cocochas de bacalao

4 huevos de codorniz

Cola de congrio

1 cebolla

1 repollo

4 patatas

Caldo de pescado

Harina

Pimienta

Sal

Laurel Después de desalar las cocochas de bacalao, tenemos que pochar una cebolla gorda, añadir el repollo y rehogar la mezcla. Incorporamos cuatro patatas gordas cascadas y un poco de pimienta molida y sal, y lo cubrimos con el caldo de pescado añadiendo una hojita de laurel y una colita de congrio. Mientras el guiso se prepara, pasamos las cocochas por harina para sellarlas y, cuando el guiso esté listo, las echamos. Al servirlo en cada plato, añadimos cuatro huevitos de codorniz escalfados.

Bacalao encebollado Esta receta también es de una lectora, Concepción Pontenueva, que nos enseña como preparar el pescado más tipico de la Semana Santa. Para cocinarlo encebollado necesitamos: 6 trozos de bacalao desalado

4 patatas medianas

5 cebollas medianas

2 hojas de laurel

25 g de almendra picada

4 huevos cocidos

Harina para rebozar

1 cucharada de tomate un poquito de pimentón

Azafrán 48 horas antes de la preparación del plato desalamos el bacalao, que vamos a pasar por harina y a freír. Una vez frito y cuando esté frío, se desmenuza y se le quitan las raspas. Partimos las patatas en rodajas un poco gruesas y las freímos un poco; aparte, cocemos los huevos en agua con un puñado de sal. Después, picamos la cebolla en juliana fina y la freímos incorporando después al sofrito el tomate y el pimentón. Mezclamos todos los ingredientes que teníamos reservados en una olla grande (las capas de cebolla, la patata, el bacalao, la almendra picada y el huevo cocido en rodajas), los cubrimos con agua caliente y los dejamos cocer. Ya sólo queda salar al gusto y añadir al final un poquito de azafrán.

Pestiños de semana santa El pestiño es el dulce tradicional andaluz de la Semana Santa Getty Images/iStockphoto De este dulce típico de Semana Santa, tradición de la zona de Andalucía, nos manda la receta Fátima Miguel Tejedor. Para hacer los pestiños en casa necesitamos: 250gr de harina

1 tacita de café de aceite caliente (tibio)

Una copita de anís caliente (tibio)

Dos tacitas de vino blanco (tibio)

Azúcar o miel Ponemos en un recipiente la harina, el aceite, el anís y el vino, todo en caliente (tibio), y amasamos bien todo junto. Si la masa quedara muy apretada, se le pueden añadir unas gotas de agua. Despues de amasarla muy bien, hasta que no se pegue en las manos, se rebaja con un rodillo hasta dejarla muy fina. Se corta y se hacen las figuras que se quieran y se frien en abundante aceite muy caliente. Una vez fritos, los pasamos por azucar o miel.

Monas de Pascua La mona de Pascua simboliza el fin de las abstinencias de la Cuaresma Getty Images/iStockphoto Marisa Sancho Barrera nos explicó cómo hacemos esta torta tan especial, la mona de Pascua. Partimos de los siguientes ingredientes: 14 huevos

1 kg de azúcar

2 tazas de agua

1 bote pequeño de leche condensada

1 taza de aceite

1 taza de moscatel

400g de masa de pan para fermentar

250g de levadura

Ralladura de 1 limón

4 kg harina (aproximadamente)

Confitura de cabello de ángel

Opcional: Fruta confitada Batimos los huevos con el azúcar y añadimos el aceite, la ralladura de limón, la leche condensada y una taza de agua tibia. Con la otra taza de agua tibia se deshace la masa de pan. Una vez desecha, se añade a la mezcla anterior y se añade, por último, el moscatel. Lo batimos todo con la batidora hasta que esté todo bien mezclado y empezamos a añadir la harina. A partir de aquí, trabajamos la masa con las manos. Cuando empieze a despegarse de los bordes, lo vaciamos en la encimera y terminamos de amasarla. La masa tiene que quedar blandita. Ponemos la masa en un cuenco grande y la dejamos reposar 8 horas. Pasado este tiempo, la masa habrá subido bastante y empezamos a preparar las monas. Le damos la forma deseada, normalmente redonda y la rellenamos con confitura de cabello de angel. Una vez la mona está hecha, se aclara con huevo y se decora, normalmente con un huevo duro y fruta confitada. Pero esto, cada uno a su gusto. Se dejan reposar una media hora o una hora y se hornean a 175º unos 40 minutos aproximadamente.