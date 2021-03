A poques hores per la segona sessió d'investidura al Parlament, l'executiva de Junts per Catalunya ha confirmat la decisió de tornar a abstenir-se. D'aquesta manera el candidat d'ERC, Pere Aragonès haurà d'esperar si vol ser president de la Generalitat. I és que les negociacions entre ERC i JxCat segueixen en punt mort. Durant el cap de setmana les dues formacions han estat en contacte telemàtic sense que pràcticament hi hagi hagut avenços. De fet, els republicans advertien ja a primera hora que era pràcticament per impossible que Aragonès fos investit i apunten al Consell de la República com a principal escull.

JxCAT tampoc facilitarà la investidura d’Aragonès aquest dimarts L’executiva de Junts ha acordat aquest dilluns que el seu grup al Parlament torni a abstenir-se al segon debat d’investidura del candidat d’ERC, Pere Aragones. Fonts de la formació liderada per Carles Puigdemont han confirmat que la reunió d’aquest dilluns ha refermat la idea que les negociacions amb els republicans no han prosperat prou com per tancar un acord.

El Consell per la República ofereix canviar "tot el que convingui" El consell per la República s'ha obert, aquest dilluns, a reformular la seva governança amb un "diàleg bilateral" amb ERC, la CUP, l'ANC i Òmnium. En un comunicat, l'organisme encapçalat per l'expresident Carles Puigdemont s'ofereix a canviar "tot el que convingui" per desencallar la negociació de cara a la investidura. En aquest sentit, s'obre a "facilitar la inserció de la citada direcció col·legida en la seva estructura institucional".

Negociacions encallades en la direcció estratègica del procés El diputat d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha reconegut a Catalunya Ràdio que les negociacions estan encallades en la "direcció estratègica del procés independentista". Sobre la proposta del Consell per la República de reformular la seva governança, Sabrià ha assegurat que "no està gens desenvolupada". Els republicans insisteixen en la "necessitat de trobar un espai en què tots puguin posar la seva veu".

Repetició de les eleccions Sabrià ha advertit que tot i que "m'agradaria descartar eleccions, no depèn només de nosaltres" i ha descartat que ERC formi govern en solitari amb el suport extern de Junts, perquè insisteix que volen formar un executiu a tres, també amb la CUP.