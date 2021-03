La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha confirmat aquest divendres que Espanya rebrà 5,5 milions de dosis de la vacuna de Janssen a partir del mes d'abril, de les que 800.000 seran per Catalunya.

Segura i eficaç

La vacuna Janssen, a diferència de la de Pfizer o la de Moderna, es fabrica utilitzant l'adenovirus tipus 26 (Ad26) que està modificat per a lliurar una part del seu material genètic a les cèl·lules del cos humà perquè comencin a produir la proteïna S, que actua contra el SARS-CoV-2. L'Agència Americana del Medicament va emetre el passat 1 de març una autorització d'ús d'emergència per a la distribució de la vacuna contra el Covid-19 desenvolupada per Janssen per a persones majors de 18 anys.

L'autorització de la FDA recull que la vacuna ha estat aproximadament un 67% efectiva per a prevenir l'aparició de Covid-19 de moderada a greu/crítica en, almenys, 14 dies després de la vacunació i un 66% d'eficàcia per a prevenir la malaltia moderada a greu/crítica als 28 dies després de la vacunació.